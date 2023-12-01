الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي يعزي ملك وولي عهد السعودية في وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الأمير محمد بن سلمان

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