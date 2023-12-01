الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود شقيق الملك سلمان عن عمر ناهز ٨٥ عاما

الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود،فيتو

توفي صباح اليوم الجمعة  الأمير ممدوح بن عبدالعزيز ال سعود شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، عن عمر ناهز 85 عام.

 ونشر الدكتور خالد آل سعود تغريدة عبر حسابه على منصة إكس قال فيها: 'رحم الله الوالد الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء والمواساة لإمامنا وولي أمرنا الملك سلمان، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولأبناء الفقيد الغالي'. 

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الأمير ممدوح بن عبدالعزيز ال سعود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الدكتور خالد آل سعود

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