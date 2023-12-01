وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود شقيق الملك سلمان عن عمر ناهز ٨٥ عاما

توفي صباح اليوم الجمعة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز ال سعود شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، عن عمر ناهز 85 عام.

ونشر الدكتور خالد آل سعود تغريدة عبر حسابه على منصة إكس قال فيها: 'رحم الله الوالد الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء والمواساة لإمامنا وولي أمرنا الملك سلمان، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولأبناء الفقيد الغالي'.

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