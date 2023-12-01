الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

أحمد أمين أوفا،
أحمد أمين أوفا، فيتو

الأهلي، أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن اتجاه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لبديل صفقة أحمد أمين "أوفا"، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي يضع أحمد عاطف نجم مودرن فيوتشر في حساباته تحسبًا لفشل صفقة أحمد أمين أوفا بسبب مغالاة إنبي".

وأضاف: "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يضع أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تحسبًا لفشل التعاقد مع أحمد أمين أوفا".

Advertisements

وأكمل إبراهيم سعيد: "وكان كولر قد طلب التعاقد مع مهاجم محلي بالإضافة إلى صفقة هجومية أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وشدد: "كولر يرى أن أحمد عاطف مهاجم مميز لذلك وضعته إدارة الأهلي في الحسابات، وسوف يكون بديل تحسبًا لفشل صفقة أوفا بسبب مغالاة إنبي".

 

إبراهيم سعيد: بيبو قرر فرض غرامات على لاعبي الأهلي

واستطرد إبراهيم سعيد بأن خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر فرض غرامات على لاعبي الفريق.

وقال إبراهيم سعيد: "خالد بيبو قرر فرض غرامات على لاعبي الأهلي في حال استخدامهم للسوشيال ميديا".

وتابع: "خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي يفرض غرامات على لاعبي الفريق، حال استخدام السوشيال ميديا خلال المرحلة المقبلة بعد تراجع النتائج".

وأضاف: "جاء قرار بيبو بفرض غرامات فورية على اللاعبين عقب جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

وأوضح: "محمود الخطيب عبر عن غضبه بسبب مستوى اللاعبين والجهاز الفني وطالب بتطبيق اللائحة على أي لاعب يخرج عن النظام".

شبانة: الخطيب يفتح باب الرحيل أمام أي لاعب من الأهلي

ملف الراحلين والوافدين قابل للزيادة في الأهلي.. اجتماع الخطيب وكولر لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الأهلي إبراهيم سعيد النادي الأهلي محمود الخطيب اوفا أحمد عاطف مودرن فيوتشر احمد امين اوفا أنبي كولر

مواد متعلقة

أوفا من بين 10 لاعبين عرضوا على لجنة التخطيط بالأهلي

رئيس إنبي يحسم جدل انتقال أوفا إلى الأهلي، ويكشف سر لقاء مسؤولي الناديين

الأكثر قراءة

حجز 8 متهمات بشبكة الراقصة "قشطة"

فاخر فاخر، جوكر السينما المصرية، والد فنانة شهيرة، وتوفي بذبحة صدرية قبل أن يشاهد آخر فلمين له

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة غير متوقعة لشيرين بموسم الرياض

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

نجل السنباطي يغادر مسرح أبو بكر سالم بشكل مفاجئ فور غناء شيرين أغنية شهيرة لوالده (فيديو)

اليوم، افتتاح الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير للزيارة لأول مرة

عامر حسين: هناك تنسيق مع الزمالك بشأن مواعيد كأس الرابطة

مجلس الأمن يصوت اليوم على مستقبل البعثة الأممية بالسودان ورفع القيود على تسليح الصومال

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في نهاية التعاملات

خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة بالطرح التكميلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 30-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية