إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

الأهلي، أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن اتجاه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لبديل صفقة أحمد أمين "أوفا"، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي يضع أحمد عاطف نجم مودرن فيوتشر في حساباته تحسبًا لفشل صفقة أحمد أمين أوفا بسبب مغالاة إنبي".

وأضاف: "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يضع أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تحسبًا لفشل التعاقد مع أحمد أمين أوفا".

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وأكمل إبراهيم سعيد: "وكان كولر قد طلب التعاقد مع مهاجم محلي بالإضافة إلى صفقة هجومية أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وشدد: "كولر يرى أن أحمد عاطف مهاجم مميز لذلك وضعته إدارة الأهلي في الحسابات، وسوف يكون بديل تحسبًا لفشل صفقة أوفا بسبب مغالاة إنبي".

إبراهيم سعيد: بيبو قرر فرض غرامات على لاعبي الأهلي

واستطرد إبراهيم سعيد بأن خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر فرض غرامات على لاعبي الفريق.

وقال إبراهيم سعيد: "خالد بيبو قرر فرض غرامات على لاعبي الأهلي في حال استخدامهم للسوشيال ميديا".

وتابع: "خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي يفرض غرامات على لاعبي الفريق، حال استخدام السوشيال ميديا خلال المرحلة المقبلة بعد تراجع النتائج".

وأضاف: "جاء قرار بيبو بفرض غرامات فورية على اللاعبين عقب جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

وأوضح: "محمود الخطيب عبر عن غضبه بسبب مستوى اللاعبين والجهاز الفني وطالب بتطبيق اللائحة على أي لاعب يخرج عن النظام".