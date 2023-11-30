ملف الراحلين والوافدين قابل للزيادة في الأهلي.. اجتماع الخطيب وكولر لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق

يعد ملف الراحلين والصفقات الجديدة داخل النادي الأهلي هو الملف الأبرز داخل الإدارة في الوقت الحالي، حيث اجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة لمناقشة ذلك الملف مع مارسيل كولر المدير الفني وخالد بيبو مدير الكرة.

وتعرض فيتو في التقرير التالي ملف الراحلين والصفقات الجديدة خلال يناير مع تراجع وتذبذب نتائج الفريق.

ملف الراحلين عن الأهلي في الانتقالات الشتوية

صلاح محسن

لم يقدم صلاح محسن الكثير مع النادي الأهلي بعد عودته من الإعارة مع نادي سيراميكا كليوباترا ومن المحتمل أن يخرج علي سبيل الإعارة لأحد الأندية المصرية او يتم بيعه بشكل نهائي حال وصول أي عرض مميز وبشكل جاد وذلك في حال التعاقد مع مهاجم سوبر من قبل إدارة الأهلي أما في حال عدم التعاقد سيتم إعطاء صلاح محسن فرصة حتي نهاية الموسم ومن ثم اتخاذ قرار بشأنه.

صلاح محسن، فيتو

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أحمد عبدالقادر

اصبحت العلاقة بين عبدالقادر وكولر علي المحك حيث كان المنتظر خروج عبدالقادر لولا إصابة رضا سليم المفاجأة في مباراة صن داونز وأصبح عبدالقادر هذا الموسم حبيسا لدكو البدلاء لا يشارك الا في القليل من المباريات وأصبح يبحث عن أحد العروض في الدوريات الخليجية

أحمد عبدالقادر، فيتو

محمود متولي

منذ تعاقد الأهلي مع محمود متولي من النادي الاسماعيلي ويعاني اللاعب من العديد من الإصابات علي مدار فترته مع المارد الأحمر، ويغيب عن الأهلي في الفترة الحالية بداعي الإصابة ويبحث إدارة النادي الأهلي عن مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ومن المحتمل رحيل متولي خارج النادي في يناير المقبل.

محمود متولي، فيتو

كريستو

يعد كريستو أحد المواهب التونسية والمنضم بداية الموسم الحالي من نادي النجم الساحلي التونسي وشارك رفقة منتخب تونس للشباب في كأس العالم الماضية وقدم مستويات جيدة لكن بداية فترته مع النادي الأهلي لم تكن بشكل جيد وظهر بشكل غير موفق وفي الآونة الأخيرة اصيب بإصابة قد تبعده شهر وقبل الإصابة كان يبحث النادي الأهلي عن عرض إعارة للاعب التونسي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمد الضاوي كريستو، فيتو

عمر كمال عبدالواحد

اقترب عمر كمال عبدالواحد ظهير أيمن مودرن فيوتشر من الانضمام الي النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن ظهرت مفاوضات بين اللاعب والنادي ويقدم عمر مستويات كبيرة رفقة ناديه وكذلك رفقة منتخب مصر في الفترة الأخيرة.

عمر كمال عبدالواحد، فيتو

أحمد فتوح

يعد فتوح من أهم الصفقات علي رادار النادي الأهلي في الآونة الأخيرة نظرًا لعلاقته الغير جيدة مع ناديه الزمالك ونظرا لحاجة النادي الأهلي الي ظهير أيسر يحل محل التونسي علي معلول ويمتلك فتوح قدرات رائعة قدمها مع الزمالك ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة.

أحمد فتوح، فيتو

مهاجم سوبر

يحتاج النادي الأهلي الي مهاجم سوبر يقود هجوم الفريق بعد العديد من الصفقات في هذا المركز آخرها الفرنسي موديست مهاجم دورتموند السابق والذي لم يقدم أوراق اعتماده مع الفريق حتي الأن ويعد الغاني جوناثان سواه أحد أهم اللاعبين علي رادار الأهلي وكذلك أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا.

أسامة جلال

يعد أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز أحد اولويات شركة الكرة بالنادي الأهلي حيث يسعي المارد الأحمر في ضم المدافع بعد الأداء الجيد مع بيراميدز في الفترة الأخيرة مع فكرة أن اسلوب لعبه يتناسب مع النادي الأهلي في المرحلة الحالية مع السويسري مارسيل كولر.

أسامة جلال، فيتو

أحمد رمضان بيكهام

يأتي مركز المدافع أولوية كبيرة للنادي الأهلي في المرحلة الحالية حيث يحتاج الفريق الي مدافع الي جانب خط الدفاع المتواجد حاليا ويعتبر احمد رمضان بيكهام لاعب الفريق السابق وسيراميكا الحالي خيارا هاما للفريق في المرحلة الحالية.

أحمد رمضان بيكهام، فيتو

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 5 لاعبين من الأهلي في إحراز 10 أهداف خلال الثلاث مباريات التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.