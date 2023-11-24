رئيس إنبي يحسم جدل انتقال أوفا إلى الأهلي، ويكشف سر لقاء مسؤولي الناديين

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقية طلب النادي الأهلي ضم أحمد أوفا خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وقال الشريعي خلال برنامج ملعب أون تايم: “غير صحيح كل ما يتردد عن طلب الأهلي التعاقد مع أوفا”.



وتابع: "جلستنا مع النادي الأهلي كانت تخص مستحقات إنبي في صفقة حمدي فتحي".



أما عن العروض التي تلقاها محمد حمدي فقال: “محمد حمدي لن يلعب في مصر إلا لنادي إنبي والحالة الوحيدة التي قد نسمح فيها برحيله هي الاحتراف فقط”.

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مباراة البنك الأهلي وإنبي

وفاز فريق البنك الأهلي على نظيره إنبي بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية أشبه بالمواجهات الرسمية، الأربعاء الماضي ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وأحرز الثلاثية إبراهيم حسن وأحمد مدبولي وأحمد النادري.



وشهدت المباراة ظهور جميع لاعبي فريق البنك الأهلي بحالة فنية وبدنية عالية على مدار شوطي اللقاء.



وشهدت أيضًا المباراة إشراك طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على الجاهزية البدنية والفنية.

أوفا يدخل حسابات كولر للانضمام إلى الأهلي

وبات أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي أحدث حلقات الصراع بين القطبين على ضم الصفقات، حيث عاد مهاجم الفريق البترولي إلى حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم هجوم الأحمر في يناير القادم.

ويدرس الأهلي تقديم عرض إلى إنبي للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم الخط الأمامي.

الزمالك أقرب من الأهلي لحسم الصراع

فيما كشف مصدر أن اللاعب تلقى عرضًا من الزمالك بعد جلسة مع وكيل اللاعب، توصل خلالها الطرفان لاتفاق مبدئي، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي لإدارة إنبي.

وينتظر الزمالك حسم أزمة إيقاف القيد خلال الفترة المقبلة، قبل بدء التفاوض مع إدارة النادي البترولي لضم اللاعب في يناير، حيث تضع إدارة النادي الأبيض أوفا على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للمصدر تبدو فرص الزمالك أعلى لحسم الصفقة، نظرًا لتوتر العلاقة بين الأهلي وإدارة النادي البترولي في الفترة الماضية.

أرقام أوفا مع إنبي في الموسم الحالي

ولعب أحمد أمين أوفا 4 مباريات خلال الدوري هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله وخاض 35 مباراة بقميص الفريق البترولي، منذ انضمامه مطلع الموسم الماضي نجح خلالها في تسجيل 12 هدفًا وصنع هدفين.

إنبي يكشف موقفه من رحيل لاعبين في يناير

قال محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي إن إدارة النادي ترفض تمامًا رحيل أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضاف مدير الكره في إنبي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: “إدارة النادي تريد استمرار جميع اللاعبين هذا الموسم منذ بدايته لمحاولة حجز مكان متقدم في جدول الدوري خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ونريد الحفاظ على الجميع للاستقرار”.

وتابع: "نواجه فريق بايونيرز غدًا في آخر المباريات الودية وهناك مهاجمين في الفريق تحت الاختبار لضمهم للفريق في الفترة القادمة".



وأكد محمد إسماعيل عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc أن ناديه لم يتلقَّ أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد أمين أوفا خلال الميركاتو الشتوي القادم، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تواصل من جانب أي نادٍ لضم أي لاعب.



وقال في تصريحات: "لم نتلقَّ أي عروض لضم أحمد أمين أوفا أو أي لاعب آخر، وعقده مستمر لمدة 4 مواسم ولا توجد به أي شروط جزائية".

وأضاف: "لم نحدد أي أرقام مالية لبيع أوفا، لأنه لا يوجد أي عروض رسمية، وخروج بعض الأخبار حول رغبتنا في الحصول على 3 ملايين دولار أمر غير منطقي".

وتابع: "لا توجد أي عروض أو مفاوضات لـ محمد حمدي أو أحمد نادر حواش، وهناك أقاويل كثيرة بشأن عروض للاعبي إنبي في ظل تألقهم مؤخرًا مثل كالوشا وغيرهم، وإستراتيجية النادي واضحة في بيع اللاعبين لكن نريد الحفاظ على استقرار النادي لنهاية الموسم، لحين تجهيز البدائل لبعض العناصر التي تألقت وتلقت عروض بالفعل".

وأكمل: "أغلبية نجوم مصر الموجودين على الساحة نتاج قطاع ناشئين نادي إنبي، ونتعامل مع كل الأندية لكن لا نرغب في رحيل أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي".

وحول مستحقات إنبي لدى الأهلي بشأن حمدي فتحي، قال: "الموضوع مع أيمن الشريعي والأمور في طريقها للحل، لنا 20% من انتقال اللاعب إلى نادي الوكرة القطري".