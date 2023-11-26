أوفا من بين 10 لاعبين عرضوا على لجنة التخطيط بالأهلي

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه كان هناك اجتماع بين محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ولجنة التخطيط خلال الساعات الماضية وشركة الكرة، والتي حضرها أيضًا هاني رمزي مدير الإسكاوتينج لأول مرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "رمزي عرض خلال اجتماعه 10 لاعبين في مراكز مختلفة على لجنة التخطيط، بعد فترة من متابعتهم في الدوري المصري".

وأضاف أمير هشام: "أبرز اللاعبين الذي تم عرضهم هو أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، والأهلي سوف ينتظر قرار مارسيل كولر المدير الفني خلال الاجتماع المقبل لاستطلاع رأيه حول ضم اللاعب، ولكن إدارة إنبي ترفض رحيل أي لاعب في منتصف الموسم الجاري".



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الأهلي قد يضم مهاجما محليا في يناير



وأكد أمير هشام أن النادي الأهلي قد يتجه للتعاقد مع مهاجم جديد في يناير المقبل، وسوف يكون لاعب محلي وليس أجنبي.

وتابع هشام: "الأهلي سوف يستقر على رحيل أنتوني موديست مهاجم الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري، وكان هناك اتجاه لتسوية مستحقاته ورحيله في يناير، ولكن تم الاستقرار للانتظار حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.



الاهلي وميدياما

فاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المقبلة، وذلك بعد فوزه علي ميدياما الغاني، حيث من المقرر أن يواجه نظيره سموحة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وحاول الأهلي خطف هدف أول عن طريق حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وأيضا إمام عاشور ولكن لم يستطيع الوصول للشباك في أول 30 دقيقة.

واستمر الضغط من الأهلي مع انطلاق الشوط الثاني ولكن دون وصول للشباك حتى الدقيقة 60.

قبل أن يسجل كهربا أول أهداف الأهلي بعد عرضية من إمام عاشور في الدقيقة 66.

بعدها نجح حسين الشحات في تسجيل ثاني الأهداف للأهلي في الدقيقة 75 ثم سجل البديل صلاح محسن الهدف الثالث ليؤمن انتصار الأحمر بأول 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًّا من:

شباب بلوزداد الجزائري.

يانج أفريكانز التنزاني.

ميدياما الغاني.

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.