ضبط الراقصة فرسة في أحد الكباريهات

ألقت مباحث الآداب بمحافظة الجيزة، القبض على إحدى الراقصات وتدعى فرسة تعمل في كباريه سلطانة، بأحد مولات أكتوبر، بسبب الرقص دون تصريح.

وكانت معلومات قد وردت إلى مباحث الآداب بأن الراقصة تمارس الرقص داخل كباريه دون تصريح، وعلى الفور ألقت القبض عليها.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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