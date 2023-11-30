محافظ الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر دور المرأة

استعرض الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه وحتي الآن بالدقهلية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الدقهلية ضمن فاعليات مؤتمر دور المرأة في عهد السيسي والذي ينظمه أحد الأحزاب بالدقهلية.

وكشف المحافظ عن أن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه علي كافة القطاعات بالدقهلية ، منذ تولي فخامة الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية وحتي الآن.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتقديم كافة الخدمات له ودعم الأحزاب السياسية ومشاركة كافة الفعاليات، وتوجيهاته بدعم وتمكين المرأة المصرية للقيادة بكافة مؤسسات الدولة لإعطاء سيدات مصر العظيمات مكانتهم التي يستحقونها، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وشهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس فاعليات مؤتمر دور المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعرض إنجازاته منذ توليه وحتي الآن بالدقهلية، والذي ينظمه حزب حماة الوطن بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي النائب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وعدد من كبير من أعضاء الحزب والمجلس القومي للمرأة وجامعة المنصورة.

وقال "مختار" أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي عبوره بمصر نحو بر الأمان رغم كل التحديات الدولية والإقليمية والمحلية التي واجهتها مصر وفي مقدمتها التحديات الأمنية وتوفير الأمن والاستقرار لمصر ولشعبها، بالإضافة إلي التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة جراء أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد " المحافظ " أن الرئيس السيسي يولي تمكين المرأة اهتمامًا كبيرًا فمنذ اول يوم عمل علي تمكينها في المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة،

ففي عهده تقلدت مناصب متعددة بداية من منصب وزير ومنصب محافظ وصولًا الي رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة في سابقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.

وأشار "مختار" إلي أن المحافظة عملت علي تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان بداية من منصب رئيس مدينة ونواب لرؤساء المدن ومديري إدارات داخل الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأاستعرض "المحافظ " إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أرض الدقهلية حتي الآن، مشيرًا إلي أن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه علي كافة القطاعات بالدقهلية منهم 122 مليار جنيه مشاريع قومية و46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في 21 قطاعا.

كما أشار " مختار " الي أن ما تم إنفاقه علي محافظة الدقهلية لإقامة مشروعات قومية في كافة القطاعات في عهد الرئيس السيسي يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ إنشائها وتقسيم مصر إلي محافظات.

جدير بالذكر أن برنامج الحفل تضمن السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة أيات من القرآن الكريم.

والمرأة تولت العديد من المناصب بالجهاز التنفيذي لمحافظة الدقهلية حيث تم تولى عدد 5 سيدات بمنصب رئيس مركز ومدينة من إجمالي 21 رئيس مركز ومدينة وحي بنسبة 25 %، وعدد 35 نائب رئيس مركز ومدينة من إجمالي 95 نائب ونائبة بنسبة 40 %، و32 رئيس وحدة قروية من إجمالي 118 رئيس وحدة قروية بنسبة 27 %، و23 مدير إدارة بديوان عام المحافظة من إجمالي 57 مدير إدارة بنسبة 40 %.