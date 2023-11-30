الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

نقابة المناجم والمحاجر تنظم مؤتمرا لدعم ترشح الرئيس السيسي بالوادي الجديد (صور)

مؤتمر نقابة المناجم
مؤتمر نقابة المناجم والمحاجر، ڤيتو

نظمت النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات، بالتعاون مع شركة فوسفات مصر "فوسفات أبو طرطور"، اليوم الخميس، مؤتمر موسع لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمحافظة الوادي الجديد، بحضور محمد سمارة أمين عام النقابه العامه للمناجم والمحاجر والملاحات، وأشرف شحاتة أمين صندوق النقابة ولفيف من القيادات السياسية والشعبية وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وأعضاء النقابة، فضلًا عن ممثلي الأزهر والكنيسة.

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بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي البداية، استعرض في كلمته أشرف شحاته أمين صندوق النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات، مشيدا بموقفه من القضية الفلسطينية، رغم الضغوط التى تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية.

مؤكدًا، دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادة مصر في تلك الفترة الحرجة، والوقوف خلفه لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، إدراك المصريين لما تم من إنجازات ومشروعات عملاقة فى كافة محافظات مصر، مطالبا الحضور بأهمية وضرورة المشاركة الانتخابية.

فيما أشار الكاهن تواضروس راعي كنيسة السيدة العذراء بالوادي الجديد، إلى أن مصر تتمتع بالأمن والأمان ووحدة الصف، بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،⁩ أعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.  

وقال في كلمته بختام مؤتمر "حكاية وطن "الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالبًا المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.

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الجمهورية الجديدة المحاجر والملاحات المشاركة الانتخابية الوادى الجديد ترشح الرئيس السيسي

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