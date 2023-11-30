وزير الأمن القومي الإسرائيلي يواصل تصريحاته الإرهابية ويدعو المدنيين إلى حمل السلاح

واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس تصريحاته الإرهابية قائلا:" أدعو الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم".

هجوم مسلح

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل 3 مستوطنين في الهجوم المسلح عند المدخل الشمال الغربي للقدس.

وأفادت صحيفة إسرائيلية، باستشهاد منفذي الهجوم عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.

إطلاق نار

وكانت القناة ١٢ الإسرائيلية أفادت منذ قليل، بإطلاق نار على سيارات قرب مدخل القدس بضاحية راموت الاستيطانية ووقوع إصابات.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي

وعلى الجانب الآخر، استشهد، فجر الخميس، شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن "عوفر" العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله، حيث تم الإفراج عن نصف الدفعة السادسة من المُعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب “صفقة التبادل”.