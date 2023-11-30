الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أيقونة النضال، إسرائيل تفرج عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

الناشطة الفلسطينية
الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، فيتو

أفرجت إسرائيل عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي بين 30 سجينا أطلقت سراحهم في وقت مبكر من اليوم الخميس في إطار الهدنة المؤقتة في غزة مع مقاتلي حركة حماس.

وألقت القوات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر القبض على عهد التميمي التي تعد في الضفة الغربية المحتلة بطلة منذ أن كانت فتاة، للاشتباه في تحريضها على العنف. 

ونفت والدتها هذا الادعاء وقالت إنه يستند إلى منشور مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية قائمة بأسماء الفلسطينيين المفرج عنهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني وكان من بينهم عهد التميمي. وقال مسؤول فلسطيني إنه تم إطلاق سراحها بعد أن كانت محتجزة في سجن الدامون بالقرب من مدينة حيفا.

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واشتهرت التميمي (22 عامًا) عام 2017 عندما صفعت جنديا إسرائيليا داهم قريتها النبي صالح في الضفة الغربية. 

وتحتج هي وآخرون منذ سنوات على مصادرة إسرائيل لأراض في المنطقة.

وبعد صفع الجندي، حُكم على التميمي بالسجن ثمانية أشهر بعد إقرارها بالذنب في تهم مخففة شملت الاعتداء.

والتميمي واحدة من المئات في الضفة الغربية الذين جرى اعتقالهم منذ اندلاع أعمال العنف في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس. 

وتقول إسرائيل إن من بين أسباب الاعتقالات التي تنفذها في الضفة الغربية هو إحباط الهجمات.

وبموجب هدنة من المفترض أن تنتهي اليوم الخميس، أطلقت إسرائيل سراح فلسطينيين من سجونها مقابل إطلاق حماس سراح رهائن من بين 240 احتجزتهم خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. 

 

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