الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيل تعلن شرطا وحيدا لتمديد الهدنة في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي،
قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستمدد الهدنة مقابل كل يوم تواصل فيه حماس إطلاق سراح 10 رهائن أحياء.

 تمديد للهدنة الإنسانية

وأضاف ريجيف في تصريحات لشبكة CNN، أن موقف إسرائيل بشأن أي تمديد للهدنة الإنسانية للقتال واضح تمامًا، متابعا: "في كل يوم، اتفقنا على تمديد إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، إذا استمرت حماس في إطلاق سراح 10 رهائن في اليوم، فسنقوم بتمديد الهدنة".

وعند سؤاله عما إذا كان القتال سيستأنف خلال الـ 24 ساعة القادمة، قال ريجيف: "إذا فشلت حماس في تلبية شروط التمديد، وهو إطلاق سراح 10 إسرائيليين، فبالطبع يمكن استئناف القتال".

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140 رهينة داخل غزة

وقال ريجيف إنه لا يزال هناك ما لا يقل عن 140 رهينة داخل غزة، زاعما أن إسرائيل قبلت الاتفاق الحالي الخاص بهدنة إنسانية "لإخراج الرهائن، ويمكن تمديدها يوما بعد يوم".

وردا على سؤال حول المفاوضات بشأن أي اتفاقيات أخرى، قال مستشار نتنياهو: "هذه هدنة إنسانية في معركتنا ضد حماس، وإسرائيل مصممة على تدمير آلة حماس العسكرية وحكمها على غزة".

وأضاف ريجيف: "لن نلعب بحياة شعبنا، وحماس تعرف ما هي معالم الصفقة".

7 نساء وأطفال محتجزين وجثث 3 آخرين

وفي بيان صدر في وقت سابق من اليوم الخميس، قالت حماس إن الاحتلال الإسرائيلي رفض عرضا لاستقبال 7 نساء وأطفال محتجزين وجثث 3 آخرين قتلوا في القصف الإسرائيلي مقابل تمديد الهدنة.

وأكدت إسرائيل وحماس أن وقف القتال سيمتد ليوم آخر مع استمرار المحادثات من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وجاء هذا الإعلان قبل 20 دقيقة من انتهاء الهدنة.

إسرائيل و"حماس" تعلنان تمديد الهدنة المؤقتة لمواصلة عملية تبادل الأسرى

حماس: إسرائيل رفضت تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال وجثامين 3 آخرين مقابل تمديد الهدنة

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غزة حماس الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو فلسطين

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