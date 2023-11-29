الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حاسبات عين شمس: نتلقى 1000 طلب للالتحاق بالكلية

الدكتور نجوى بدر
الدكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

استقبلت الدكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس وفد جامعة "اكستر" البريطانية، وذلك ضمن جولة قام بها الوفد بحرم ١ بالجامعة، بحضور الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة  ، الدكتور وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الإبتكار وريادة الأعمال.

كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تستقبل وفد جامعة" اكستر " البريطانية

وخلال الزيارة قدمت ا.د نجوى بدر نبذة عن نشأة الكلية  وأقسامها والتى تعد أقدم كلية حاسبات على مستوى الجمهورية مشيرة الى أن للكلية عدة شراكات مع الشركات العالمية بمجال الحاسبات والمعلومات، لافتا إلي أن الكليات تتلقى أكثر من ١٠٠٠ طلب التحاق كل عام وهو رقم ضخم، لذا تنتقي الكلية عددا من الطلاب للالتحاق بها وفقا لقواعد محددة.

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وقد قام الوفد بجولة داخل مدرجات ومعامل الكلية برفقة أ.د. نجوى بدر، وتعرفوا على أبرز مشروعات طلاب الكلية والتى منها الربوت شمس ونسخته المعدلة والتى تتحدث اللغة العربية، وقامت عميدة الكلية باهدائهم كتيبات عن الكليات.

وفي سياق آخر استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الدكتور أحمد ناصر النعيمي، مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات.

ويأتي ذلك في إطار توطيد وتعزيز التعاون بين دولتي مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

مدير مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بالإمارات في ضيافة جامعة عين شمس 

ورحب الدكتور  محمد ضياء بالدكتور أحمد ناصر النعيمي، مثمنًا زيارة  لجامعة عين شمس، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة في نطاق اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والامارات، وفي ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.
كما أكد الدكتور محمد ضياء على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس حجم التفاهم بين البلدين الشقيقين.

مدير مركز العلوم بالإمارات في ضيافة جامعة عين شمس

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