الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

المشدد 15عاما لشقيقين لتجارتهما المخدرات في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليفة مسعود شقيقين بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس.

إحالة المتهمين 

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار في المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة 

البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم الأول، بينما فر الثانى هاربًا أثناء ترويجهما المواد المخدرة على عملائهما بمنطقة عين شمس. 

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وبتفتيش المتهم المضبوط عثر بحوزته على مواد مخدرة وهاتف محمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وبناءً على التحقيقات، فقد ثبتت إدانة المتهمين بارتكاب الجريمة، حيث أقر المتهم الأول بارتكابها، بينما لم يعترف المتهم الثانى، إلا أن المحكمة اعتبرت اعتراف المتهم الأول بمثابة إقرار من المتهم الثانى، بناءً على قرائن الدعوى.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

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