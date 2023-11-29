ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى في الإسكندرية

تمكنت مباحث الآداب من ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب، اتخذت من نادى صحى ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (إحدى السيدات- مقيمة بالإسكندرية) بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة سيدى جابر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبطها وكذا ضبط (4 سيدات و4 رجال "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (10 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" - مبلغ مالى - 2دفتر حجوزات - بعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدى لكافة أوجه الخروج على الآداب العامة.