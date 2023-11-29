إصابة شخصين تصادف مرورهما أثناء إطلاق كهربائي النار على سباك بالسلام

أطلق كهربائى النيران على سباك بسبب خلافات بينهما مما أسفر عن إصابة شخصين تصادف مرورهما أثناء وقت المشاجرة وجرى نقل المصابين الى المستشفى فيما القى القبض على المتهم بمدينة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.



و بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين ("كهربائى، سباك" - مقيمان بدائرة القسم) لسابقة قيام الثانى بالتعدى على الأول بالسب، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الثانى بإحضار سلاح نارى وإطلاق عيار نارى تجاهه ونتج عن ذلك إصابة (شخصين "برش خرطوش") تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

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وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى (بندقية خرطوش) وبمواجهتهما أيدا ما سبق لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



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