الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إصابة شخصين تصادف مرورهما أثناء إطلاق كهربائي النار على سباك بالسلام

كهربائى يطلق النيران
كهربائى يطلق النيران على سباك،فيتو

أطلق كهربائى النيران على سباك بسبب خلافات بينهما مما أسفر عن إصابة شخصين تصادف مرورهما أثناء وقت المشاجرة وجرى نقل المصابين الى المستشفى فيما القى القبض على المتهم بمدينة السلام.

 

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.


و بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين ("كهربائى، سباك" - مقيمان بدائرة القسم) لسابقة قيام الثانى بالتعدى على الأول بالسب، تطورت  إلى مشاجرة قام على إثرها الثانى بإحضار سلاح نارى وإطلاق عيار نارى تجاهه ونتج عن ذلك إصابة (شخصين "برش خرطوش") تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

Advertisements

 

 وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى  (بندقية خرطوش) وبمواجهتهما أيدا ما سبق لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام

مواد متعلقة

حملة أمنية فى قرية المنصورية تسقط 30 ديلر بحوزتهم مخدرات وأسلحة النارية

سقوط 36 ديلر بحوزتهم مخدرات و15 قطعة سلاح خلال حملة بالإسكندرية

الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

الداخلية: توفير السلع الغذائية وغيرها بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذ بيع

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الشوارع والكباري بها كثافات مرورية خانقة

فحص 57 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 86 فرد خرطوش

أخبار الحوادث اليوم: إلزام الفنان أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة.. تحويلات مرورية بالقاهرة لاستكمال مشروع المونوريل

بمضبوطات بقيمة 21 مليون جنيه، حبس عناصر بؤرة إجرامية مسلحة لتجارة المخدرات بالجيزة

الأكثر قراءة

الموت يفجع أرملة الشهيد أحمد منسي

البابا تواضروس يستقبل هذا المرشح الرئاسي ويتمنى له التوفيق (فيديو)

ساويرس يرد على البرادعي بشأن الهدنة الإنسانية وقبول نتنياهو لحل الدولتين

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، وعيار 24 يتخطى 3200 جنيه

عقوبات خرق فترة الصمت في الانتخابات الرئاسية

ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى في الإسكندرية

أزمة بيراميدز، غياب عبد الله السعيد والكرتي عن مباراة نواذيبو بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

لتصوير خناقة، راكب يفتح باب الطائرة ويصعد عل الجناح (فيديو)

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية