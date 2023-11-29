الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

حملة أمنية فى قرية المنصورية تسقط 30 ديلر بحوزتهم مخدرات وأسلحة النارية

حملة أمنية،فيتو
حملة أمنية،فيتو

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية بقرية المنصورية بمركز شرطة المناشى بالجيزة إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

حملة أمنية فى الجيزة 

و أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 28 قضية بإجمالى 30 متهم وبحوزتهم (كميات من المود المخدرة "الحشيش، الهيروين، الأيس"– كمية من الأقراص المخدرة – عدد 8 سلاح أبيض –  6 فرد خرطوش). 
 

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وفى مجال تنفيذ الأحكام ضبط 31 حكم مستأنف - 246 حكم جزئى – 41 حكم غرامة وفى مجال السرقات ضبط متهمان فى قضيتين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وزارة الداخلية حملة أمنية فى الجيزة

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