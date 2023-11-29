الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشرات البورصة،فيتو
مؤشرات البورصة،فيتو

 تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.85%  عند مستوى 24735 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76%  عند مستوى 29576 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8%  عند مستوى 10502 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88%  عند مستوى 5212 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19%  عند مستوى 7558 نقطة. 

 

أداء منتصف الأسبوع 

 تباين أداء مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه عند مستوى 1.688 تريليون جنيه.


وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 25121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 10695 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة.

Advertisements

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع

 تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.


وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

البورصة المصرية الصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب ايجي اكس 30 محدد الاوزان

مواد متعلقة

وباء غامض قادم يهدد البشرية.. الصحة العالمية تحذر من جائحة أكس X.. المرض المجهول يثير رعب العالم ويحير العلماء

التخطيط تنظم حفل تخرج للدفعة الأولى من برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة

أسامة ربيع: قناة السويس خالية من العمالة الأجنبية، والمصريون على أعلى كفاءة

ديزني تجري مسحا رقميا للممثلين الثانويين دون إذنهم في مسلسل Wanda Vision

التعليم العالي تحذر من 20 خطأ لطلاب الثانوية العامة بالتنسيق، وتعلن خطوات تعديل الرغبات، وإمكانية تغيير الطالب محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي

التعليم العالي توضح 20 خطًا للطلاب بتنسيق الجامعات 2023

الأكثر قراءة

ساويرس يرد على البرادعي بشأن الهدنة الإنسانية وقبول نتنياهو لحل الدولتين

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، وعيار 24 يتخطى 3200 جنيه

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر بدون غرامة

والدة بيونسيه تدافع عنها بعد اتهامها بتبييض بشرتها

الكهرباء تعلن توفير 26 خدمة إلكترونية عبر المنصة الموحدة

استشهاد رئيس منتدى الفن التشكيلي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

لتصوير خناقة، راكب يفتح باب الطائرة ويصعد عل الجناح (فيديو)

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

مفتي الجمهورية يحيي الصمود الفلسطيني في مواجهة غطرسة وهمجية الكيان الإسرائيلي

المزيد
الجريدة الرسمية