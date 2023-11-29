اعتقال روسي خطط لتفجير مكتب تجنيد في مدينة فورونيج

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن اعتقال مواطن روسي يعمل لصالح أوكرانيا خطط لتفجير مكتب التجنيد العسكري في مدينة فورونيج الواقعة جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان لجهاز الأمن الروسي: "أحبط الأمن الفدرالي، ارتكاب عمل إرهابي في فورونيج.

ونتيجة للتدابير المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1986، قام بتجنيده مقاتلو إحدى المنظمات الإرهابية الأوكرانية، والذي خطط بناءً على تعليماتها، لتفجير عبوة ناسفة يدوية الصّنع في مكتب التّجنيد العسكري للمدينة، ثم التوجه لاحقًا إلى أوكرانيا، للمشاركة في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية".

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وبحسب البيان "تم العثور على مكونات لصنع عبوة ناسفة محليّة في منزل المعتقل، بالإضافة إلى مراسلات عبر الإنترنت مع مسؤولي التّجنيد الأوكرانيين".

وأوضح الأمن الفدرالي في فورونيج أنه تم فتح قضية جنائية بموجب المادّتين "التّحضير لعمل إرهابي" و"حيازة وتصنيع وتخزين الأجهزة المتفجرة بشكل غير قانوني".