روسيا: السياسة الأمريكية لها دور مدمر في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

غزة الآن، قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، إن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل "لعبت دورًا مدمرًا في تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقال تشوماكوف، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سياسة الولايات المتحدة التي غضت الطرف لوقت طويل عن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لعبت أيضًا دورًا مدمرًا في التصعيد الحالي"، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

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ضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية

وأشار تشوماكوف إلى أن الولايات المتحدة تعترف بضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مضيفا: "نتيجة لذلك، أصبحنا أمام صراع من نطاق غير مسبوق، والذي ينطوي على خطر التمدد إلى كامل منطقة الشرق الأوسط".

وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل الإثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل الأربعاء.

وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

صفقة تبادل الأسرى

قال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك إنهم يؤيدون تمديد الهدنة الحالية وهدنًا مستقبلية في غزة إذ لزم الأمر لزيادة المساعدات وتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن.

إطلاق سراح جميع الرهائن

ومنحت الهدنة الحالية غزة التي تحكمها حماس أول فترة راحة بعد قصف لسبعة أسابيع حول معظم القطاع الساحلي إلى أنقاض وأودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة هناك.

ورحب بيان مجموعة السبع أيضا بالإفراج عن بعض الرهائن الذين احتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر عندما شنت هجوما على إسرائيل أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص.

وقالت مجموعة السبع في البيان "نحن، مجموعة السبع، نحث على إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا ودون قيد أو شرط".

وشددت المجموعة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها" لكنها أكدت أيضًا على أهمية "حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي".

وعبرت كذلك عن التزامها بإقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.