أخبار الفن اليوم.. انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء، ورسالة مؤثرة من نجل طارق عبد العزيز لوالده الراحل

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها انفصال الفنان يوسف الشريف عن زوجته إنجي علاء.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت السيناريست إنجي علاء انفصالها عن زوجها يوسف الشريف، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع فيس بوك.

تصدر الثنائي يوسف الشريف والسيناريست إنجي علاء، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب نبأ انفصالهما بعد زواج دام بينهما 14 عاما.

يستعد الفنان محمد رمضان، لتصوير كليب “akwaba”، كأغنية رسمية لكأس الأمم الإفريقية، والذى من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

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احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بوصول أغنيتها الخليجية “فخامة معاليك” إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

تصدر الثنائي يوسف الشريف والسيناريست إنجي علاء، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب نبأ انفصالهما بعد زواج دام بينهما 14 عاما.

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المملكة العربية السعودية بفوزها بتنظيم معرض إكسبو 2030.

وجه "معتصم" نجل ابن الراحل طارق عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة مؤثرة لوالده، والذي وافته المنية مساء الأحد الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين".





طرحت المغنية الشهيرة تايلور سويفت، مقطعًا جديدًا من فيلمها الوثائقي، The Eras Tour’، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتهت كارول سماحة مؤخرا، من تسجيل أغاني ألبومها الجديد والذي يتضمن مجموعة أغاني مختلفة التي من المقرر طرحها بشكل سينجل، على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

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