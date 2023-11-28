محمد رمضان يكشف كواليس تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية

يستعد الفنان محمد رمضان، لتصوير كليب “akwaba”، كأغنية رسمية لكأس الأمم الإفريقية، والذى من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

في هذا السياق، نشر “رمضان”، صورة من كواليس الكليب برفقة شقيقه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق بقوله: "من أجمل شواطئ المحيط الأطلسي في كوت ديفوار أثناء تصوير كليب (akwaba) الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. يارب يكون وشي حلو ومصر تاخد الكأس السنة دي.. ثقة في الله نجاح".

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على الجانب الآخر، كان أشعل محمد رمضان حفله الغنائي الذي أقيم في السعودية أمس الجمعة الماضية ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري كبير عددا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

محمد رمضان يغني أغنية الملك

ورقص الفنان محمد رمضان بطريقة هيسترية على أغنيته الشهيرة “الملك” وسط تفاعل الحاضرين وتصفيق حار من محبيه.

وكان قد فاجأ النجم محمد رمضان جمهوره في السعودية بصعود أبنائه إلى المسرح خلال حفله الغنائي الذي أقيم أمس الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ظهور خاص لأبناء محمد رمضان في حفل الرياض

مازح محمد رمضان الجمهور السعودي عقب صعود أبنائه على المسرح قائلا:" دول عيلتي الصغيرة وأنتم عيلتي الكبيرة.

وكان تعرض النجم محمد رمضان لموقف مفاجئ من قبل الجمهور السعودي خلال حفله الذي أقيم في الرياض، حيث ألقى الحضور على “رمضان” بعض الدولارات مطبوعة عليها اسمه صورته.

وقرر محمد رمضان أن يوقف الحفل لحين أن يقوم بجمع الدولارات المطبوع عليها اسمه وصورته التي ألقاها الجمهور عليه في المسرح.

وقال محمد رمضان:" أنا منعت إن الفلوس تترمي هي أه فلوس فييك ومش حقيقية بس مينفعش ندوس على الفلوس".

وأضاف محمد رمضان:" حتى لو بنمثل آسف على العطلة هنلمها ونكمل لأني منعت الموضوع ده".

وكان قد بدأ الفنان محمد رمضان حفله في المملكة العربية السعودية، بشكل استعراضي راقص على المسرح.

وافتتح الحفل بأغنيته الشهيرة نمبر وان وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي.

ووجه “رمضان” رسالة للجمهور السعودي خلال حفله قائلا: “أنتم نمبر وان بالنسبالي ربنا يثبتني قدامكم إيه الابتسامات الحلوة والجمال ده، قفلتوا اللعبة”.

وأضاف محمد رمضان: “أنتم النجم الحقيقي اللي أي فنان بيسعى وبيجتهد ومابينمش عشان يلمسكوا”.

شروط هيئة الترفيه السعودية لراغبي حضور حفل محمد رمضان

وكانت فرضت هيئة الترفيه السعودية عددًا من الشروط لراغبي حضور الحفل أو لمن سيقومون بشراء التذاكر حتى لا يضيع عليهم ثمن تلك التذاكر.

وكان أول تلك الشروط ألا يقل عمر الأطفال الذين يرغبون في دخول الحفل عن 12 عامًا، حيث يمنع دخول أي طفل أصغر من هذه السن، وسيعامل الطفل الذي يتخطى هذه السن معاملة فردية حيث يجب قطع تذكرة خاصة له ولا يحسب كمرافق لأحد والديه أو مصطحبيه.

وتضمنت الشروط أنه في حال شراء التذكرة فلا يمكن إعادتها أو استرداد حقها من المنظم، كما يمنع منعًا باتًّا إعادة بيع التذكرة لشخص آخر غير حاملها، ويعاد ثمن التذكرة إلى شاريها في حالة واحدة فقط، وهي حالة إلغاء أو تأجيل الحفل، وفي حالة مغادرة مكان الحفل فلا يمكن العودة إليه مجانًا.

وتشمل الشروط أيضًا التنبيه على حاملي التذاكر الحضور باكرًا لمسرح الحفل، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

وشملت قائمة الأشياء الممنوع اصطحابها في الحفل المأكولات والمشروبات من خارج المسرح، ومنع اصطحاب الحيوانات المختلفة، ومنع اصطحاب آلات التصوير المتقدمة مثل كاميرات التصوير الاحترافي، ومنع اصطحاب القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، إلا في الموقع المخصصة للتدخين.

وكان أهم شروط الحفل هو أن الجهة المنظمة للحفل لن تتحمل مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.