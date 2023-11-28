رغم انفصالهما، تعرف على تفاصيل تعاون يوسف الشريف مع طليقته في رمضان 2024

تصدر الثنائي يوسف الشريف والسيناريست إنجي علاء، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب نبأ انفصالهما بعد زواج دام بينهما 14 عاما.

انفصال يوسف الشريف وانجي علاء

وأعلنت السيناريست إنجي علاء انفصالها عن زوجها يوسف الشريف، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع فيس بوك.

وقالت إنجي: قدر الله وما شاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا.

وأضافت:" مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة، التي جمعتنا وأولادنا أحلى نعمة أنعمها الله علينا.

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و أختتمت ؛" دعواتكم ربنا يكتب اللي فيه الخير أشهد الله يا يوسف أنك طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي والحمد لله علي كل شيء.

وبرغم انفصال يوسف الشريف عن زوجته إنجي علاء، بشكل رسمي اليوم، ألا وأن هناك تعاون بينهما في رمضان 2024، من خلال مسلسل الراكون، حيث أن “إنجي ” هي مؤلفة المسلسل.

وكان المخرج محمد العدل أخبر الجمهور في الراديو 9090 عن تفاصيل مسلسل الراكون لـ يوسف الشريف، قائلا: «هو مسلسل اجتماعي، ويوسف الشريف عنده الحاجات اللي الناس بتحبها فيه، اللي هي فكرة إنك ممكن متبقاش فاهم فكرة الحبكة جدا وفيه مفاجآت ومسلسل مؤثر ومشوق، ولكن تحت بند إنه مسلسل اجتماعي».

آخر أعمال يوسف الشريف

وكان آخر الأعمال الدرامية التي قدمها يوسف الشريف، هو مسلسل (كوفيد 25) الذي تم تقديمه في السباق الرمضاني لعام 2021، وكانت أحداثه تدور حول عام 2025، إذ ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري الذي يقوم بدوره الفنان يوسف الشريف كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.