الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نانسي عجرم عن فوز السعودية بتنظيم معرض إكسبو 2030: المملكة تعلي سقف الطموح

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

 

نانسي عجرم، هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المملكة العربية السعودية بفوزها بتنظيم معرض إكسبو 2030.

 

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “مبروك للمملكة العربية السعودية اكسبو_السعودية 2030 ! مرة عن مرة عم تعلّي المملكة سقف الطموح وتحقق الأهداف”.

 

حفل روائع بليغ حمدي

 

وشاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا بحفل ليلة روائع بليغ حمدي ضمن فعاليات الدورة الرابعة من فعاليات موسم الرياض بالممكلة العربية السعودية.

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وقدمت نانسي باقة من روائع بليغ حمدي، إذ تغنت بـ العيون السود والأغنية الشهير  “أنا بعشقك” وسط تفاعل جماهيري.  

 

وعلقت على الحفل بــ: ليلة بألف ليلة وليلة مع الإحساس والحب وحين نتحدث عن الحب نتحدث عن بليغ حمدي.

 

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