انفصال يوسف الشريف عن زوجته إنجي علاء
أعلنت السيناريست إنجي علاء انفصالها عن زوجها يوسف الشريف وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع فيس بوك.
وقالت إنجي: قدر الله وما شاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أن قد تم الانفصال الرسمي بيننا.
وأضافت:" مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل تقديرا للسنوات العشرة الطيبة، التي جمعتنا وأولادنا أحنا نعمة أنعمها الله علينا.
واختتمت ؛" دعواتكم ربنا يكتب اللي فيه الخير اشهد الله يا يوسف أن طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جي والحمدالله علي كل شئ.
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