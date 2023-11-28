الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نوال الزغبي تحتفل بوصول "فخامة معاليك" إلى 20 مليون مشاهدة

نوال الزغبي، فيتو
نوال الزغبي، فيتو

 

نوال الزغبي، احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بوصول أغنيتها الخليجية “فخامة معاليك” إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

ونشرت نوال الزغبي مقطع من الأغنية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: 20 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وفي وقت سابق، عادت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لجمهورها من جديد، بطرح كليب أغنية “فخامة معاليك”، والتي طرحتها عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

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تتعاون نوال في أغنيتها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقية هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

 

 

كلمات أغنية فخامة معاليك

 

 

وتقول كلمات الأغنية: “فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدود أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله، شحنة بور توب البشر، رسم الخصر أوڤر حيل زينك، انت القمر أصل العطر، يرجى الحذر والنظرة من عينك، سيادة معاليك أنا من زمان أبيك، لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني”.

 

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