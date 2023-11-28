14 سنة جواز و9 أعمال ناجحة بين يوسف الشريف وطليقته إنجي علاء

تصدر الثنائي يوسف الشريف والسيناريست إنجي علاء، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب نبأ انفصالهما بعد زواج دام بينهما 14 عاما

وأعلنت السيناريست إنجي علاء انفصالها عن زوجها يوسف الشريف، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع فيس بوك.

وقالت إنجي: قدر الله وما شاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا.

وأضافت:" مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة، التي جمعتنا وأولادنا أحلى نعمة أنعمها الله علينا.

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واختتمت ؛" دعواتكم ربنا يكتب اللي فيه الخير أشهد الله يا يوسف أنك طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي والحمد لله علي كل شيء.

مشوار يوسف الشريف وإنجي علاء

وقدم الثنائي يوسف الشريف وطليقته السيناريست إنجي علاء نجاحات كبيرة علي مدار سنوات بالشاشة الفضية نالت إعجاب المشاهدين، حيث أإن معظم المسلسلات التي قدمها "الشريف" علي مدار مشواره من تأليف طليقته.

والبداية كانت في عام 2011 من خلال تعاون الثنائي في مسلسل المواطن x ، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه، ليتجدد تعاون الثنائي مع بعضهما البعض في مسلسلين دفعة واحدة عام 2012 الأول بعنوان زي الورد والثاني بعنوان اسم مؤقت، لتتوالي الأعمال بعد ذلك بسبب الكمية الكبيرة بين الثنائي في الساحة الفنية بعيدا عن زواجهما.

في عام 2014 كتبت السيناريست إنجي علاء، مسلسل الصياد والذي قام ببطولته يوسف الشريف وعرض في شهر رمضان.

في عام 2015 قدم الفنان يوسف شريف مسلسل لعبة إبليس، وحقق نجاحا كبيرا، وكان العمل من تأليف إنجي علاء

في عام 2016 عاد الثنائي من جديد بمسلسل "القيصر" والذي تم تصوير مشاهده في عدد من الدول وعرض خلال السباق الرمضاني وقتها، وفي عام 2017 كما حقق الثنائي نجاحا بمسلسل كفر دلهاب وفي عام 2020 مسلسل النهاية، وفي عام 2021 بمسلسل كوفيد 25