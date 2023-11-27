غدا، عزاء طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

يقام مساء غدا الثلاثاء، عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز وذلك بقاعة الرزاق بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

وشيعت جنازة الفنان الراحل ظهر اليوم الأثنين، من نفس المسجد، بحضور كوكبة من النجوم والفنانين والشخصيات العامة والصحفيين.

طارق عبد العزيز

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

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وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتخرج في كلية الحقوق ومولود في محافظة سوهاج وعمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".