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ثقافة وفنون

كارول سماحة توجه رسالة لجمهورها: ناهض ضد الظلم ودافع عن الحق

كارول سماحة، فيتو
كارول سماحة، فيتو

كارول سماحة، نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر أطلت خلالها باللون الأسود.

 

وعلقت كارول سماحة على الصورة قائلة: ناهض ضد الظلم، ودافع عن الحق.

 

وفي وقت سابق عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد الحرب الضروس التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

 

وكتبت كارول سماحة عبر حسابها على تويتر: "إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية.. هذه هي القصة الحقيقية، وعلينا أن نشاركها مع العالم".

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ألبوم كارول سماحة الأخير

 

وفي وقت سابق، قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة: إن أغاني ألبومها الأخير "الألبوم الذهبي"، استغرق العمل فيها 4 سنوات، موضحة: "كنت خايفة جدًّا، خاصة أن الألبوم ليس تجاريًّا ولن يكون له مستمعون في الوقت الحالي، ومش هدفي الترند ولا الفيوز، وسط موجة الأغاني السهلة".

 

وأضافت كارول سماحة، مؤخرا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم  الإعلامي عمرو أديب  المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كنت أبحث عن عمل فني إضافة عمل فني كبير للمكتبة العربية، وعمل فني وطني وعربي، وألبوم يجمع بين شاعر كبير مثل: محمود درويش، وبين صوتي ليكون في مكتبتي الشخصية والمغامرة لم تكن سهلة".

 

وأوضحت: "الشاعر محمود درويش بحر من الأفكار والشعر والمشاعر سواء الوطنية أو الرومانسية أو مشاعره الوطنية، كما أنني بحب الشعر العربي، ومحمود درويش فكر وقصيدة واحدة أو اثنين ليسوا كفاية  للخوض فى مشاعر مع الشاعر الراحل".

 

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