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ثقافة وفنون

أحداث غزة تؤجل ألبوم كارول سماحة

كارول سماحة، فيتو
كارول سماحة، فيتو

 انتهت كارول سماحة مؤخرا، من تسجيل أغاني ألبومها الجديد والذي يتضمن مجموعة أغاني مختلفة التي من المقرر طرحها بشكل سينجل، على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب

ألبوم كارول سماحة الجديد 

وقررت كارول سماحة تأجيل طرح أغاني ألبومها الجديد، نظرا لأحداث فلسطين الصعبة مؤكدة أنها  ستعلن عن موعد طرحه وتفاصيله خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، قد فجرت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة في وقت سابق ، مفاجآت عديدة بتصريحاتها الأخيرة، في برنامج “زمن” عبر قناة LBC اللبنانية، الذى تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.

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في هذا السياق، ترصد “فيتو”، في السطور التالية، أبرز التصريحات التي تحدثت بها “كارول”، وكان أبرزها واقعة التحرش بها، وتحذيرها من المثليين.

 

”التحذير من المثلية الجنسية"

 كان أغرب تصريحات “كارول”، هو حديثها، من الانسياق وراء دعوات حقوق الأطفال في اختيار هويتهم الجنسية، وهو ما يتم نشره في الخارج، وتجري محاولات لتدريسه في المناهج المدرس.

وقالت كارول سماحة خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "زمن" عبر قناة LBC اللبنانية: "في رأيي نحن بيولوجيا نخلق إما ذكرا أو أنثى، وكل ما دون ذلك اختراعات وحاليا في الخارج يوجد أطباء يمنعون تحديد نوع المولود بمجرد ولادته، ويطالبون بالانتظار بعض الوقت حتى يتم اكتشاف هويته الجنسية، ويحاولون إدخال فكرة في المناهج عن وجود ذكر وأنثى ونوع ثالث".

 

“تجربة التحرش”

فيما تحدثت كارول، عن تجربة التحرش التي تعرضت لها أكثر من مرة في صغرها أثرت عليها سلبيا في البداية، لكنها خرجت منها منتصرة واكتسبت بعدها قوة وثقة بالنفس.

 

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "زمن" المذاع عبر قناة LBC اللبنانية: "أول مرة أتعرض للتحرش كان عمري 7 سنين، وبعدها في عمر 10 و11 سنة، ووقتها الموضوع زاد عن حده".

 

وردا على سؤال كيف تعاملت مع الموقف، قالت كارول سماحة: "عالجت الموضوع مباشرة مع الشخص بالتهديد، وقررت عدم إخبار أهلي حتى لا تتضرر العلاقة العائلية لأنه كان من العائلة لكن من خارج البيت، وهددته بأنه لن يدخل بيتنا مرة أخرى وقد تنتهي حياته".

 

وتابعت: "لما صار عمري 18 سنة أخبرت أخي الأكبر وانصدم من الشخص ومن سكوتي طول هذه المدة".

 

ووجهت كارول سماحة رسالة للأشخاص الذين يتعرضون للتحرش بقولها: "أي حد يصير معه شيء ما يعمل مثلي، أنا أنقذت نفسي لكن مش دايما هذا الشيء ممكن يصير".

 

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