اللجنة الأولمبية الدولية تعلن قدرتها على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أخبار غزة، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اليوم الثلاثاء، امتلاك اللجنة ميزة تطبيق "حل الدولتين" منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الأمر الذي يسمح لها بإجراء "اتصالات مباشرة" مع الطرفين.

وقال الألماني توماس باخ من باريس قبل 8 أشهر من استضافتها الأولمبياد: "فيما يتعلق بموضوع إسرائيل وفلسطين، نملك ميزة خاصة لأنه لدينا في الحركة الأولمبية ما يسميه العالم السياسي حل الدولتين".

وتابع: "نتمتع بهذا الأمر منذ فترة طويلة، مع لجنتين أولمبيتين وطنيتين تتعايشان بسلام على مدى عقود".

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اللجنة الأولمبية الدولية

واعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بنظيرتها الفلسطينية في سبتمبر 1993، في أعقاب الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية في واشنطن.

وأضاف باخ: "يتيح لنا هذا الوضع التحدث مع الطرفين"، مشيرا إلى أن لجنته تملك "اتصالات مباشرة" مع الحركتين الأولمبيتين المحليتين.

وفي أولمبياد طوكيو صيف 2021، شارك 5 رياضيين تحت العلم الفلسطيني.

وأعاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية تأكيد موقف لجنته في سياق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت مددت الهدنة لصباح يوم الخميس للسماح بالإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

الجيش والاستخبارات فشلوا في الـ7 من أكتوبر

ومنذ قليل، أعلن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليف، أن الجيش وشعبة الاستخبارات فشلا في السابع من أكتوبر، ولكن يجب ألا ننشغل بذلك الآن.

وأضاف: "نستغل أيام الهدنة للاستعداد ووضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حماس"، زاعما: "حريصون على عودة سكان الشمال إلى وضع أمني أفضل وأكثر استقرارا".

وأشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلي أن تل أبيب لا تدافع فقط على الحدود مع شمال لبنان، بل تبادر إلى عمليات وفق تقديرها.

حماس تعلن الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية ليومين

ومساء أمس، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.

وقالت: إنها تأمل في أن تفضي الهدنة الإنسانية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار داخل القطاع.

وأكدت الخارجية القطرية: "هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، والجهود مستمرة لتمديد الهدنة ليومين إضافيين لإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى".

وقف إطلاق النار في غزة

في سياق متصل، قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة اليونيسف، اليوم الثلاثاء، إننا نحتاج لوقف كامل لإطلاق النار في غزة لمساعدة المدنيين، كما نحتاج باستمرار لزيادة وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت “سكاي نيوز” عربية.

وأضاف المتحدث باسم منظمة اليونيسف إن وضع الأطفال هناك يائس وصعب للغاية، مشيرا إلى التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 6,000 طفل وطفلة، مؤكدا علي ضرورة وقف إطلاق النار كي ينعم الأطفال بالأمن والسلام.

وأشار إلدر من رفح الي امتلاء المستشفيات بالأطفال المصابين بحروق وجروح مروعة، والأطفال الذين قابلهم ممن فقدوا أحباءهم، وعن الآباء الذين تغيرت حياتهم إلى الأبد مع فقدان أبنائهم.