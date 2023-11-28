الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "ملف طبي لكل أسرة" بالدقهلية

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة  الرئاسية "ملف طبي لكل أسرة"

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة بسرعة البد فى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية ""ملف طبي لكل أسرة مصرية".


حيث أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة انطلاق  المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية "ملف طبي لكل أسرة مصرية"، لتطوير خدمات الرعاية الأساسية بـ 18 وحدة بالمحافظة على أن يتم تطوير باقى الوحدات بالمرحلة الثانية.

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جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية، وبحضور الدكتور اندرو عماد فكرى مشرف عام مبادره تطوير وحدات الرعايه الاساسية بالوزارة 
و قام الدكتور اندرو عماد فكرى مشرف عام مبادره تطوير وحدات الرعايه الاساسية بالوزارة  يرافقه الدكتورة داليا الدسوقى والدكتور حسام عبد الشهيد  مساعد مدير الرعاية الأساسية بزيارة وحدة طب أسرة أوليلة التابعة لادارة ووحدة منية سمنود بإدارة أجا لمتابعة تفعيل الملفات العائلية

وأضاف وكيل الوزارة، إن المبادرة تهدف إلى عمل ملف طبي لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية واستعدادًا للتأمين الصحي الشامل ضمن جهود وزارة الصحة. 

وأشاد مكين  بالمبادرة وهدفها كسجل لتاريخ الأسرة صحيا وتيسير التشخيص والمتابعة، مع ضرورة تدريب العاملين على كيفية التسجيل ولعمل على توثيق الملفات إلكترونيا بما يسهل الاستعانة بها وقت الحاجة، لافتًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة التوجه للوحدات المشاركة في تنفيذ المبادرة لفتح وتفعيل الملف العائلي واستكمال البيانات.

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