رئيس جامعة حلوان: النجاح يحتاج إلى الإيمان بالأفكار والذات

عقدت أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، ندوة بحضور المدرب الدولي الدكتور صلاح أبو المجد، أحد أفضل صانعي المحتوى في مصر، واستشاري المبيعات والتسويق.

أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان

جاء ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رفع المستوى الثقافي والعلمي لطلاب جامعة حلوان

وأوضح الدكتور قنديل أن الندوة تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على رفع المستوى الثقافي والعلمي لطلابها، وتوعيتهم في مختلف مجالات المعرفة، والاستفادة من الخبرات الشابة، ويأتي ذلك ضمن الدور التثقيفي الذي تقوم به أسرة من أجل مصر.

Advertisements

و صرح رئيس جامعة حلوان "النجاح يحتاج إلى الإيمان بالأفكار والإيمان بالذات"، موضحا أن مثل هذه الندوات تسهم في تكوين الوعي لدى الشباب وتهيئتهم لسوق العمل.

كما توجه الدكتور محمد حلمى رائد الاسرة بالشكر لقيادات الجامعة على دعمها الدائم للانشطة الطلابية، موضحا الدور التى تقوم به أسرة طلاب من اجل مصر فى حرصها على اقامة الفعاليات التثقيفية للطلاب ويأتى ذلك في إطار الاهتمام بطلاب الجامعة وتنمية مهاراتهم والعمل على الاستماع إلى أفكار الشباب وتشجيعهم على التفكير والإبداع تمهيدا لدمجهم في العمل التنموي والمجتمعي، مؤكدا على إيمانه الشديد بأفكار الشباب كعنصر فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة.



ومن جانبه ابدى الدكتور صلاح أبوالمجد سعادته بتواجده لاول مرة بجامعة حلوان، وتحدث في عدة موضوعات منها ضبط الذات وإنجاز العمل والذي يحتاج لفهم عدة أساسيات منها ضبط الوقت وحث الطلاب على تطوير المهارات مبينا أهمية البحث عن الفرص مشيرا لوجود ملايين الفرص للنجاح فقط عليك البحث عنها.

وأكد على أهمية تنمية المهارات وتنمية اللغات لان معظم المحتوى المقدم لتطوير الذات على الانترنت يقدم باللغة الإنجليزية. ونصح الشباب بضرورة خلق فرصة لنفسه دون إنتظار التخرج من الجامعة، فمهما كانت الوظيفة التي سيعمل بها صغيرة لكنها ستكسبه مهارات مهمة سواء مهارات اتصال أو تنمية لغات أو غيرها لتكون خطوة يعبر بها لخطوات أكبر وأكثر نجاحًا.

أقيمت فعاليات الندوة تحت إشراف الدكتور محمد حلمي رائد أسرة طلاب من اجل مصر المركزية، الدكتورة بسنت سيد نائب رائد أسرة طلاب من اجل مصر المركزية، ياسر الجبالي مسؤول الأسرة.