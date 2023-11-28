الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يناقش آليات تنفيذ خطة تطوير البرامج الدراسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، لمناقشة وضع خطة لتطوير البرامج الدراسية وفقا لمعايير الجودة، ووضع رؤية وتوصيف واضح لكل برنامج.

وناقش رئيس الجامعة، آليات تنفيذ خطة تطوير البرامج الدراسية، من خلال تنفيذ تقارير واستبيانات للطلاب حول آرائهم في البرامج الدراسية، وإمكانية الاستعانة بمراجع خارجي للمساهمة في وضع تصور للتطوير، وتكوين هيئة داخلية في الجامعة تحت مسمى "لجنة تطوير البرامج"، تكون مهامها وضع رسالة ورؤية البرامج الدراسية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمجتمع.

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ووجه الدكتور عادل زين الدين، بعقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، تنناول المعايير الأكاديمية، وخطوات إعداد الدراسة ومنهجية الإعداد وطرق جمع البيانات ومحاور الاعتماد وتحقيق الغرض من البرنامج، طبقا للائحة الجدارات.

 

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