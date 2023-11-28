سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش والهيروين بالاقصر والمنوفية
واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريتى أمن (الأقصر، المنوفية) جهودهما لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
مديرية أمن الأقصر
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
مديرية أمن المنوفية
ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الأيس"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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