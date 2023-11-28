الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

حملة أمنية فى فاقوس وقويسنا تضبط 15 عنصرا إجراميا لتجارة المخدرات

حملة أمنية فى فاقوس
حملة أمنية فى فاقوس وقويسنا تضبط 15 عنصر إجرامى

 شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية لضبط العناصر الإجرامية متجري ومروجى المواد المخدرة.. وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 5 قضايا بإجمالى 5 متهمين وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى - سلاح أبيض.

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 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية لضبط العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

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وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (5 قضايا بإجمالى 10 متهمين) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – 2,150 كيلو جرام من مخدر الهيروين).  
 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات بالمنطقة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

 

 

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مديرية امن الشرقية مديرية أمن المنوفية قسم شرطة قويسنا قسم شرطة فاقوس

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