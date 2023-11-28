حملة أمنية فى فاقوس وقويسنا تضبط 15 عنصرا إجراميا لتجارة المخدرات
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية لضبط العناصر الإجرامية متجري ومروجى المواد المخدرة.. وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 5 قضايا بإجمالى 5 متهمين وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى - سلاح أبيض.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية لضبط العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (5 قضايا بإجمالى 10 متهمين) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – 2,150 كيلو جرام من مخدر الهيروين).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات بالمنطقة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.