حملة أمنية فى فاقوس وقويسنا تضبط 15 عنصرا إجراميا لتجارة المخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية لضبط العناصر الإجرامية متجري ومروجى المواد المخدرة.. وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 5 قضايا بإجمالى 5 متهمين وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى - سلاح أبيض.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية لضبط العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

Advertisements

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (5 قضايا بإجمالى 10 متهمين) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – 2,150 كيلو جرام من مخدر الهيروين).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات بالمنطقة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.