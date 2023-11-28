الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

عامل يضرم النيران فى سيارة ملاكى و3 دراجات نارية لخلافات مع جاره بالفيوم

عامل يضرم النيران
عامل يضرم النيران فى سيارة ملاكى و3 درجات نارية

أقدم عامل على إضرام النيران فى سيارة  و3 دراجات نارية فى الفيوم انتقاما من جاره بسبب خلافات بينهما والقى رجال المباحث القبض على المتهم.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم  بلاغا من مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بتضرره من ( عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بإضرام النيران بسيارته الملاكى وإمتداد الحريق (لمركبة "تروسيكل" - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ") حال توقفهم بقطعة أرض ملحقة بمنزلهما وعلل ذلك لخلافات الجيرة، نتج عن ذلك حدوث تلفيات بمقدمة السيارة والتروسيكل والدراجتين الناريتين.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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