الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط صاحب مكتب خدمات فندقية بالدقهلية لتزوير الشهادات الدراسية

ضبط صاحب مكتب خدمات
ضبط صاحب مكتب خدمات فندقية بالدقهلية، فيتو

 ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على  صاحب مكتب خدمات فندقية بالدقهلية لمزاولته نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها عبر موقع "فيس بوك".

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب خدمات فندقية - مقيم بالدقهلية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية المنسوبة لعدد من الجهات غير الحكومية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

Advertisements

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه..وبحوزته (عدد من الأكلاشيهات لمؤسسات وشركات تجارية – عدد من شهادات الخبرة "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لشركات ومؤسسات تجارية – عدد من شهادات التدريب والدبلوم "مزورة" بأسماء أشخاص تفيد إجتيازهم الدورات والبرامج التدريبية ممهورة بأكلاشيه مقلد – بيان مفردات مرتب "مزور "– الأجهزة والأدوات والبرامج المستخدمة فـى التزوير - مبلغ مالى - هاتف محمول).

 

 وبفحص الأجهزة والهاتف المضبوط تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى اعترف بارتكاب الواقعة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تزوير المحررات الرسمية تزوير الشهادات الدراسية تزوير المحررات الرسمية والعرفية المحررات الرسمية الشهادات الدراسية

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة

السيطرة على حريق بشقتين في الهرم والوراق دون وقوع خسائر بشرية

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الشوارع والكباري بها كثافات مرورية خانقة

حملة أمنية تضبط 258 تاجر مخدرات و38 هاربا من المراقبة وممارسة أعمال البلطجة

حبس 5 عناصر إجرامية متهمين بالاتجار في المواد المخدرة

حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بقنا

أخبار الحوادث اليوم.. إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه.. وصحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة

حبس مزارع قتل صديقه لتعثره في سداد ديونه بأسيوط

الأكثر قراءة

من هو خوسيه لويس سييراالمرشح لتدريب الزمالك

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

6 فئات محرومة من أداء مناسك الحج، تعرف عليهم

بيان عاجل من الحكومة بشأن وجود تشكيل عصابي يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم

ساويرس يرد على رسالة نتنياهو للعرب: هما يدمروا وإحنا ندفع

تنبيه عاجل من التعليم للمعلمين بمدارس لجان الانتخابات الرئاسية 2024

تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي بتهمة تزوير التوكيلات الرئاسية لـ 9 يناير

سموحة تضع النهاية في مسلسل إيقاف كهربا مع الأهلي في الدوري

Advertisements

منوعات

المزيد

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

الخطر قادم من خفاش وفأر وخنزير، 4 فيروسات تسبب الوباء الجديد

سجل سلامة أمازون في خطر، و7 آلاف دولار فقط تعويض الوفاة

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

منح مقدمة للعمالة غير المنتظمة لعام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية