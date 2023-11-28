ضبط صاحب مكتب خدمات فندقية بالدقهلية لتزوير الشهادات الدراسية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مكتب خدمات فندقية بالدقهلية لمزاولته نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها عبر موقع "فيس بوك".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب خدمات فندقية - مقيم بالدقهلية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية المنسوبة لعدد من الجهات غير الحكومية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه..وبحوزته (عدد من الأكلاشيهات لمؤسسات وشركات تجارية – عدد من شهادات الخبرة "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لشركات ومؤسسات تجارية – عدد من شهادات التدريب والدبلوم "مزورة" بأسماء أشخاص تفيد إجتيازهم الدورات والبرامج التدريبية ممهورة بأكلاشيه مقلد – بيان مفردات مرتب "مزور "– الأجهزة والأدوات والبرامج المستخدمة فـى التزوير - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبفحص الأجهزة والهاتف المضبوط تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى اعترف بارتكاب الواقعة.