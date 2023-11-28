الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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اقتصاد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر السكر،فيتو
سعر السكر،فيتو

تشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيهًا.

سعر السكر اليوم الثلاثاء 

ويعد السكر أحد السلع التي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطق

وزير التموين: سبب أزمة السكر تحرك سعر الدولار بالسوق الموازي لـ51 جنيها

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي للسكر التمويني يكفي لـ5.5 أشهر.

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ارتفاع سعر السكر عالميا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”، أن ارتفاع اسعار السكر عالميا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا مؤخرا كان له تأثير علي تحرك سعر كيلو السكر محليا،  مشيرا إلى عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة.

وزير التموين: الدولار تحرك من 41 جنيها لـ 51

وتابع المصيلحي: “إن هناك صعوبة في الحصول علي العملة والدولار تحرك في السوق الموازي من 41 إلى 51 جنيها”.

المصيلحي: سكر التموين متوافر بكميات كبيرة بـ 12.60 للكيلو

وأضاف: سكر التموين متوافر وبكيمات كبيرة ولا يزال بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وحافظنا علي احتياجات القطاع الصناعي من السكر وسنوفر احتياجات قطاع الدواء وهيئة الشراء الموحد من السكر بالكامل.


وتابع: قدمنا السكر للشركات من خلال البورصة السلعية بسعر 24 ألف جنيها للطن بهدف  بيعه للمواطن بسعر 27 جنيها، وسعر السكر في المنافذ الحكومية والشوادر وعديد من السلاسل التجارية بسعر 27 جنيها.

هل وصل سعر السكر لـ50 جنيها؟

ولفت: هذه المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي تتولى فيها مسئولية توفير السكر لكل الجهات، مؤكدا سعر كيلو السكر وصل ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو ولا صحة لما يتردد عن وصوله إلى 50 جنيها.

وأشار: بعض المناطق تعاني نقص في السكر وسيتم توفيره في المنافذ والشوادر بسعر مخفض، وخلال أسبوع أو 10 أيام سنضخ كميات كبيرة لانتهاء الأزمة، موضحا أن مشكلات السكر الحالية لها علاقة بالتوزيع وليست أزمة توافر المنتج.

ضخ كميات كبيرة من السكر

ولفت إلى أن الوزارة ضخت 164 ألف طن سكر من المخزون الإستراتيجي في الأسواق خلال 3 أسابيع بهدف بيع الكيلو بسعر 27 جنيها.

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