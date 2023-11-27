ختام فاعليات الهاكاثون الأول للابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

انطلقت فعاليات ختام الهاكاثون الأول للإبتكار وريادة الأعمال بـ جامعة عين شمس تحت عنوان "عالم واحد، أهداف واحدة للتنمية المستدامة"، تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين وحضور نائب رئيس الجامعة أ.د. غادة فاروق.

ختام فاعليات الهاكاثون الأول للإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

وذلك بحضور أ.د هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام، أ. د عادل الصباغ مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، أ. د وئام محمود نائب مدیر مركز الابتكار وريادة الأعمال، أ.د سلوى سليمان القائم بعمل وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، وأ.د هشام الحريرى وكيلًا لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، ود.إسلام عدلى مدير النشاط الطلابي ASU-iClub ومسئولي وحدات الإبتكار بكليات الجامعة.

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حيث شرع مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ASU-iHub بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالجامعة متمثلة في إدارة النشاط العلمي والتكنولوچي في إطلاق الهاكاثون مطلع شهر سبتمبر وهو ما يعد تجربة استثنائية للأنشطة الطلابية من التخصصات المختلفة للمشاركة في حدث واحد لإيجاد حلول مبتكرة تحقق التنمية المستدامة، وتظهر عقلياتهم الإبداعية، وتعزز قدراتهم القيادية والعملية، كل ذلك في إطار رؤية مصر 2030.

جامعة عين شمس

وخلال كلمتها أشارت ا.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة إلى أن الهدف من إنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال يتمثل في استفادة الطلاب وطرح أفكارهم ايًا كانت وكيفية تطبيقها وإظهارها للنور وتقييمها وتطويرها وذلك داخل مبنى متطور جميل وجذاب يليق بجامعة عين شمس وجميع طلاب الجامعات المصرية كما أشادت سيادتها بالعقول الشابة المبدعة، القادرة علي إحداث التغيير للأفضل للوطن.

وحثت الطلاب علي تبني روح الفريق والعمل الدؤوب وتطوير الذات واكتشاف المهارات التي تؤهلهم لمجتمع رواد الأعمال.

وقد تم الأعلان عن الفائزين في مسارات المسابقة المختلف وتوزيع الجوائز المالية بحضور ا.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة تقديرا وتشجيعا من سيادتها للطلاب وأفكارهم المبتكرة.

كما أشاد أ.د عادل الصباغ بالجهد المبذول من جميع الطلاب المشاركين خلال الهاكاثون، وأكد علي أهمية استمرار الطلاب في تطوير مشاريعهم لتصبح في قابلة للتطبيق قريبًا.

كما رحبت د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالسادة الحضور ووجهت تحية لقيادات الجامعة علي دعمهم اللامحدود للمبتكرين ورواد الأعمال بالجامعة، مؤكدة علي الدور المتميز لمسئولي وحدات الإبتكار بالكليات وما يقوم به المركز من دعم للطلاب وتوجهت سيادتها بالشكر لرعاية الشباب بالجامعة لمشاركتهم وعلي رأسهم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أ.د ممدوح عبد العليم، أ. إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، أ. طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أ. طلعت مدير النشاط العلمي والتكنولوجي وأ.أحمد عبد العزيز مشرف بإدارة النشاط العلمى برعاية شباب الجامعة لدورهم الهام في إنجاح فاعليات الهاكاثون الأول للابتكار وريادة الأعمال متطلعين لإطلاق النسخة الثانية في العام القادم.

وقام د. إسلام عدلي بعرض موجز عن مخرجات الهاكاثون من مشروعات وأفكار تساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكيف أن هذه الأفكار فتحت أفاق جديدة للطلاب.

ومن الجدير بالذكر أن عالم واحد، أهداف واحدة للتنمية المستدامة هو شعار الهاكاثون الأول في جامعة عين شمس والذي يهتم بإيجاد حلول إبداعية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعتبر تجربة استثنائية للأنشطة الطلابية من التخصصات المختلفة للمشاركة في حدث واحد لإيجاد حلول مبتكرة تحقق التنمية المستدامة لتظهر عقلياتهم الإبداعية، وتعزز قدراتهم القيادية والعملية ✨

وجاءت النتائج النهائية للمتسابقين كالتالى:

فاز فريق كلية الزراعة عن مشروع AQUA pro بالمركز الأول ومكافأة مالية قدرها ٤٠٠٠ جنيهًا للطالبات ريم أحمد، زينب محروس، جهاد سيد، هبة سعيد

وجاء بالمركز الثاني فريق كلية الزراعة عن مشروع Qatfa ومكافأة مالية قدرها ٣٠٠٠ جنيهًا للطلاب عبد الرحمن محمد، سلمى عصام، يوسف جمال، عبد الرحمن الحسينى

وجاء بالمركز الثالث كلية طب الأسنان عن مشروع

the patient's application

وهو تطبيق يسهل الوصول بين طالب أسنان والمريض في الكلية بصورة منظمة ضم الفريق الطلاب كريم فوزى، روان خالد، عمرو عبدالناصر، احمد اسامة.

وجاء بالمركز الرابع فريق كلية البنات Full stop team للطلاب شهد إيهاب، اسراء احمد، نادرة محمد، خلود محمود، وامنية عطية عن مشروع البرنامجيات لذوي الإحتياجات الخاصة ينظمه وحدة الابتكار داخل كلية البنات بمشاركة كلية تمريض جامعة بنها.

أما المركز الخامس ففاز به فريق كلية الحقوق Next Generation Team للطلاب أحمد محمد، أميرة محروس، أروى محمد، زينب محروس عن مشروع مبادرة " قانونك في جيبك.. مجالك في ايدك" مبادرة تعليمية تهدف إلى تمكين كل الخريجين بمعرفة شاملة للقوانين المتعلقة بمجالات عملهم وذلك سيساهم في تجنب الأخطاء القانونية والمشكلات المحتملة في مكان العمل وضمان استفادتهم القصوى من تجربتهم الوظيفية.