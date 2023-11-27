البابا تواضروس يلتقي كهنة عين شمس وحلمية الزيتون

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الاثنين، كهنة كنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة.

وقدم نيافة الأنبا أكسيوس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا تواضروس على ترتيب هذا اللقاء، لمتابعة أحوال كهنة القطاع وسير أمور خدمتهم، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

Advertisements

ثم ألقى قداسة البابا تواضروس عليهم كلمة روحية مناسبة، رحب في بدايتها بهم، وأدار حوارًا معهم عقب انتهاء الكلمة وناقشهم وأجاب على أسئلتهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

الأنبا إيلاريون يطيب رفات الشهيد أبو سيفين بإيبارشية البحر الأحمر

احتفلت إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس بعيد الشهيد أبو سيفين، حيث أقيمت نهضة روحية وصلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية صلوات العشية بكنيسة الشهيد بمدينة سفاجا.

وطيّب الأنبا إيلاريون رفات الشهيد "أبو سيفين" بمشاركة عدد من كهنة ايبارشية البحر الأحمر.

كما صلى نيافة الأنبا إيلاريون قداس العيد بالكنيسة ذاتها.

الأنبا غبريال يرسم شمامسة جدد بإيبارشية بني سويف

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بقرية الميمون التابعة لإيبارشية بني سويف.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا غبريال صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.



بالأسماء، الأنبا نوفير يرسم 4 كهنة للخدمة في إيبارشية شبين القناطر

صلى نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، في كاتدرائية القديس مار مرقس (مقر المطرانية).

وشارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، والأنبا بيسنتي أسقف ابنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب بأسيوط، وعدد من آباء الكهنة، وألقى نيافته كلمة روحية عن "الكاهن وصفاته".

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة ٤ شمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية وهم:

١- الشماس ايهاب ميشيل كاهنًا عام بالإيبارشية باسم القس ارساني.

٢- الشماس كيرلس القمص يسطس كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح والقديس الأنبا أبرآم الخصوص باسم القس دانيال.

٣- الشماس رامي جميل كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح والقديس الأنبا أبرآم الخصوص باسم القس جرجس.

٤- الشماس مينا رشاد كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد ونس الخصوص باسم القس داود.

وهذا من المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء بوادي النطرون (البراموس) ثم فترة خلوة روحية في دير القديس موسي النبس براس سدر بجنوب سيناء.