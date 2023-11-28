الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

أعراض الحمى وأسبابها وطرق علاجها

الحمي، فيتو
الحمي، فيتو

تحدث الحمى عندما يكون لدي الشخص ارتفاع قصير في درجة حرارة الجسم أعلى من درجة حرارة الجسم الطبيعية، عادةً ما تكون هذه علامة على أن الجهاز المناعي يعمل على محاربة نوع ما من العدوى.

الحمي، فيتو

درجات حرارة الحمى

تختلف درجات حرارة الجسم الطبيعية من شخص لآخر، ويؤثر نوع مقياس الحرارة الذي تستخدمه على درجة الحرارة التي تحصل عليها، حيث إن بعضها أكثر دقة من غيرها.

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وتختلف درجة حرارة الجسم حسب العمر وفقًا لموقع "WebMD" الطبي:

عمر الأطفال 0-2 سنة

38.0 درجة مئوية (درجة حرارة المستقيم أو الجبهة أو الأذن)

37.5 درجة مئوية (درجة حرارة تحت الذراع)

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-5 سنوات

38.0 درجة مئوية (درجة حرارة المستقيم أو الجبهة أو الأذن)

37.5 درجة مئوية (درجة حرارة تحت الذراع)

الأطفال من سن 5 سنوات فما فوق

38.0 درجة مئوية (درجة حرارة الأذن)

38.0 درجة مئوية (درجة حرارة الفم)

37.5 درجة مئوية (درجة حرارة تحت الذراع)

أعراض الحمي

الخمول (الشعور بالضعف)

أن تكون سريع الانفعال

فقدان الشهية

جفاف

وجه أحمر أو محمر

قد يعاني الأطفال والرضع أيضًا من:

وجع الأذن

البكاء بصتوت مرتفع

فقدان الشهية

العطش الزائد

انخفاض إنتاج البول 

ما الذي يسبب الحمى؟

يمكن أن تكون الحمى علامة على العديد من الحالات الصحية، والتي قد تحتاج أو لا تحتاج إلى علاج طبي.

الأسباب الأكثر شيوعًا هي العدوى مثل نزلات البرد وجرثومة المعدة (التهاب المعدة والأمعاء)، وتشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

التهابات الأذن أو الرئة أو الجلد أو الحلق أو المثانة أو الكلى

الالتهابات الفيروسية مثل الأنفلونزا أو كوفيد-19

ضربة شمس

الحالات التي تسبب الالتهاب، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي

الآثار الجانبية للأدوية

اللقاحات والتحصينات

جلطات الدم

حالات المناعة الذاتية، مثل مرض الذئبة ومرض التهاب الأمعاء (IBS)

السرطان

اضطرابات الهرمونات مثل فرط نشاط الغدة الدرقية

المخدرات غير المشروعة مثل الأمفيتامينات والكوكايين

يمكن أن يسبب التسنين عند الأطفال حمى خفيفة ومنخفضة الدرجة (لا تزيد عن 101 درجة).

الحمي، فيتو

علاجات الحمى

تشمل العلاجات الأكثر شيوعًا للحمى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، مثل الأيبوبروفين والنابروكسين، لا تُعطِ الأطفال الصغار والمراهقين أبدًا الأسبرين، ويرتبط بحالة نادرة يمكن أن تلحق الضرر بالكبد والدماغ.

علاج الحمى في المنزل

شرب الكثير من السوائل الصافية مثل الماء والمرق والعصائر.

اخذ حمامًا فاترًا، ولا تستخدم الماء البارد أو الكحول.

الحصول على الكثير من الراحة.

إذا شعرت بالقشعريرة، استخدم بطانية إضافية حتى تختفي.

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