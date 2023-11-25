كيف ينتقل مرض السنط، وما هي مضاعفاته؟

مرض السنط التناسلي من الأمراض التي تصيب الأعضاء التناسلية لجسم الإنسان.

ويمكن لأكثر من 30 سلالة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) أن تؤثر على الأعضاء التناسلية، وتشمل هذه الأشكال غير الضارة من فيروس الورم الحليمي البشري، مثل تلك التي تسبب الثآليل التناسلية، وتعد فقط بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري "عالية الخطورة" لأنها يمكن أن تتطور إلى سرطان عنق الرحم.

السنط، فيتو

ويمكن أن يمنع التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري وإجراء مسحة عنق الرحم بشكل منتظم الإصابة بسرطان عنق الرحم.

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ما هو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)؟

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو فيروس شائع يمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، وتوجد أكثر من 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري، بما في ذلك سلالات فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب الثآليل على اليدين والقدمين والوجه وما إلى ذلك.

ويمكن أن تؤثر حوالي 30 سلالة من فيروس الورم الحليمي البشري على أعضائك التناسلية، بما في ذلك الفرج والمهبل وعنق الرحم والقضيب وكيس الصفن، بالإضافة إلى الأعضاء التناسلية والمستقيم والشرج.

فيروس الورم الحليمي البشري الذي يؤثر على أعضائك التناسلية هو عدوى تنتقل عن طريق العلاقة الزوجية (STI) وتنتقل عن طريق ملامسة الجلد للجلد.

ويشعر الكثير من الناس بالقلق من فكرة الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، لكن غالبية سلالات فيروس الورم الحليمي البشري التناسلية غير ضارة، وهذا يشمل نوع فيروس الورم الحليمي البشري الذي يسبب الثآليل التناسلية.

تعتبر بعض سلالات فيروس الورم الحليمي البشري شديدة الخطورة ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، مثل سرطان عنق الرحم، وعادة ما يمنع الاكتشاف المبكر والعلاج حدوث ذلك.

ما هي أعراض فيروس الورم الحليمي البشري؟

فيروس الورم الحليمي البشري الذي يصيب أعضائك التناسلية لا يسبب عادة أعراضًا، وعند ظهور الأعراض، فإن العلامة الأكثر شيوعًا للفيروس هي الثآليل في منطقة الأعضاء التناسلية.

فالثآليل التناسلية عبارة عن كتل خشنة تشبه القرنبيط تنمو على الجلد، وقد تظهر بعد أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات من إصابتك بفيروس الورم الحليمي البشري، والثآليل التناسلية معدية (مثل جميع أشكال فيروس الورم الحليمي البشري)، لكنها غير ضارة.

وغالبًا لا تسبب الأشكال عالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري أعراضًا حتى تتطور إلى سرطان، وسرطان عنق الرحم هو النوع الأكثر شيوعًا من السرطان المرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري، أما الأنواع الأخرى من السرطان فهي أكثر ندرة، ويشملوا:

سرطان الشرج.

سرطان القضيب.

سرطان الحنجرة.

سرطان المهبل.

سرطان الفرج.

كما هو الحال مع سرطان عنق الرحم، من المهم أن تتذكر أن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري — حتى لو كانت سلالة شديدة الخطورة — لا تعني أنك ستصاب بهذه السرطانات.

كيف تصاب بفيروس الورم الحليمي البشري؟

ينتشر فيروس الورم الحليمي البشري التناسلي من خلال ملامسة الجلد للجلد أثناء الجماع، ويمكن أن تصاب بالعدوى إذا لامست أعضائك التناسلية، ومن الممكن أن ينتشر الفيروس من خلال ملامسة اليد للأعضاء التناسلية، وهذا النوع من انتقال العدوى أقل احتمالًا وقد تم بحثه بشكل أقل، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

الورم الحليمي البشري، فيتو

ما مدى سهولة انتقال فيروس الورم الحليمي البشري؟

يعد فيروس الورم الحليمي البشري شديد العدوى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه ينتقل عن طريق ملامسة الجلد للجلد ولا يلزم استبدال سوائل الجسم لك أو لشريكك للإصابة بالفيروس.