أخطرها العقم، أهم مضاعفات مرض الجذام وهذه أعراضه

يعد الجذام المعروف أيضًا باسم مرض هانسن عدوى بكتيرية تصيب الجلد والأطراف والأنف والجهاز التنفسي العلوي، وقد يمنع العلاج المبكر تلف الأنسجة الإضافي ويمنعها من الانتشار بشكل أكبر.

الجذام هو عدوى بكتيرية مزمنة ومتقدمة تسببها بكتيريا المتفطرة الجذامية، وهو يؤثر في المقام الأول على أعصاب الأطراف والجلد وبطانة الأنف والجهاز التنفسي العلوي.

يؤدي مرض هانسن إلى ظهور تقرحات جلدية وتلف الأعصاب وضعف العضلات إذا لم يتم علاجه، فإنه يمكن أن يسبب تشوه شديد وإعاقة كبيرة.

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مرض الجذام، فيتو

يعد مرض هانسن أحد أقدم الأمراض في التاريخ المسجل، وتعود أول إشارة مكتوبة معروفة لمرض هانسن إلى عام 600 قبل الميلاد تقريبًا.

أعراض مرض الجذام

وتشمل الأعراض الرئيسية لمرض الجذام ما يلي:

ضعف العضلات

خدر في اليدين والذراعين والقدمين والساقين

الآفات الجلدية

تؤدي الآفات الجلدية إلى انخفاض الإحساس باللمس أو درجة الحرارة أو الألم ولا تشفى، حتى بعد عدة أسابيع.

تغيير في لون البشرة حيث تكون افتح من لون البشرة الطبيعي أو قد تصبح حمراء بسبب الالتهاب.

كيف ينتشر مرض الجذام؟

تسبب بكتيريا المتفطرة الجذامية مرض هانسن، ويُعتقد أن مرض الجذام ينتشر عن طريق ملامسة الإفرازات المخاطية لشخص مصاب بالعدوى ويحدث هذا عادةً عندما يعطس أو يسعل الشخص المصاب بمرض هانسن، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

المرض ليس شديد العدوى ومع ذلك، فإن الاتصال الوثيق والمتكرر مع شخص غير معالج لفترة أطول من الزمن يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الجذام.

تتكاثر البكتيريا المسؤولة عن مرض الجذام ببطء شديد، ويتمتع المرض بفترة حضانة متوسطة (الوقت بين الإصابة وظهور الأعراض الأولى) تصل إلى خمس سنوات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وقد لا تظهر الأعراض لمدة تصل إلى 20 عامًا.

أنواع مرض الجذام

توجد ثلاثة أنظمة لتصنيف مرض الجذام.

يتعرف النظام الأول على ثلاثة أنواع من مرض الجذام: السلي، الجذامي، والحدودي، وتحدد الاستجابة المناعية للشخص للمرض أيًا من هذه الأنواع من مرض هانسن مصاب به:

في مرض السل الجذام، تكون الاستجابة المناعية جيدة، والشخص المصاب بهذا النوع من العدوى لا يظهر عليه سوى عدد قليل من الآفات، ويكون المرض خفيف ومعدٍ بشكل طفيف فقط.

في مرض هانسن الجذامي، تكون الاستجابة المناعية ضعيفة ويؤثر هذا النوع أيضًا على الجلد والأعصاب والأعضاء الأخرى، وتوجد آفات واسعة النطاق، بما في ذلك العقيدات (كتل كبيرة ونتوءات) هذا النوع من المرض أكثر عدوى.

وفي مرض هانسن الحدي، هناك سمات سريرية لكل من مرض هانسن السلي والورم الجذامي ويعتبر هذا النوع بين الآخر

كيف يتم علاج مرض الجذام؟

تعالج العديد من المضادات الحيوية مرض هانسن عن طريق قتل البكتيريا المسببة له، وتشمل هذه المضادات الحيوية:

دابسون

ريفامبين

كلوفازيمين

مينوسكلين

أوفلوكساسين

من المرجح أن يصف الطبيب أكثر من مضاد حيوي في نفس الوقت.

وقد يطلبون أيضًا تناول دواء مضاد للالتهابات مثل الأسبرين (باير)، أو بريدنيزون (رايوس)، أو الثاليدومايد (ثالوميد). سيستمر العلاج لمدة أشهر وربما تصل إلى سنة أو سنتين.

ولا يجب تناول الثاليدوميد أبدًا إذا كانت السيدة حاملًا أو قد تصبح حاملًا، ويمكن أن يؤدي إلى تشوهات خلقية شديدة.

مرض الجذام، فيتو

المضاعفات المحتملة لمرض الجذام

التشخيص المتأخر والعلاج يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ويمكن أن تشمل هذه:

تشوه

تساقط الشعر، خاصة على الحواجب والرموش

ضعف العضلات

تلف الأعصاب الدائم في الذراعين والساقين

عدم القدرة على استخدام اليدين والقدمين

احتقان الأنف المزمن، ونزيف الأنف، وانهيار الحاجز الأنفي

التهاب القزحية، وهو التهاب في قزحية العين

الجلوكوما، وهو مرض يصيب العين ويتسبب في تلف العصب البصري

العمى

الضعف الجنسي

العقم

فشل كلوي