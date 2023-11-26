الصحة توجه نصائح للأمهات في موسم الشتاء لحماية الأطفال من نزلات البرد

وجهت وزارة الصحة نصائح للأمهات في موسم الشتاء بضرورة الحرض على تدفئة الأطفال من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مصنوعة من مواد تعمل على التدفئة خلال فترات البرد الشديد.

كما حذرت وزارة الصحة أولياء الأمور من استخدام حقنة البرد للأطفال في حالات الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

خطورة استخدام حقنة البرد لاصحاب الأمراض المزمنة

وكشفت وزارة الصحة عن خطورة استخدام حقنة البرد لاصحاب الأمراض المزمنة منهم مرضي السكر والضغط والكبد والربو والقلب.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة الحرص على تناول تطعيم الإنفلونزا في موسم الشتاء للحماية من المضاعفات الخطيرة التى تصل الي الوفاة خاصة للفئات الاكبر سنا واصحاب الامراض المزمنة والاطفال.

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من جانبه كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري امراض الحساسية والمناعة، أن دور البرد المنتشر حاليا من الصعب تحديده سواء أكان كورونا أو غيره، لافتا إلى أن في الفترة الحالية ينتشر 4 انواع من الفيروسات لها نفس الأعراض لا يمكن التمييز بينهم وهم نزلة البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسي وفيروس كورونا

وأوضح لـ"فيتو" أنه لا يمكن التفرقة بينهم الا ان 80% من الحالات تتعافي عن طريق المناعة مشيرا الى انه الإنفلونزا مرض سريري يسبب مشاكل تنفسية وآلام في العظام تسبب عدم القدرة على القيام بمهام العمل وايضا ارتفاع في درجة حرارة الجسم الى 39 درجة.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة ان دور البرد من أعراضه ارتفاع بسيط في الحرارة يصل الى 38 واحتقان بسيط وصداع ولا يوجد آلام في العظام ويمكن للإنسان المصاب ممارسة أعماله عكس فيروس الإنفلونزا.

وتابع حديثه أن فيروس كورونا مع تعرضه لتحورات كثيرة اصبح اشبه بنزلة البرد بينما الفيروس المخلوي التنفسي من الفيروسات التنفسية التي تصيب جميع الفئات ولكن خطورته تظهر على الرضع وحديثي الولادة وقد يكون له مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي في بعض الحالات.

ووجه بعض النصائح في حالة الإصابة بدور البرد المنتشر وظهور أعراضه بضرورة عدم ذهاب الطفل الى المدرسة عند ارتفاع حرارة جسمه مع ظهور أعراض برد او رشح وتناول مصل الإنفلونزا إذا كان شخص عمره يزيد عن 6 شهور مع تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي والعطس والنظافة الشخصية مؤكدا ضرورة التهوية الجيدة في المنازل مع التغذية الجيدة وارتداء ملابس قطنية ثقيلة والاكثار من السوائل والعصائر وتجنب تيارات الهواء الساقعة وتناول فيتامين سي والزنك لتقوية المناعة.