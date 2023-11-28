الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

5 عصائر يجب تقديمها لصغارك لتقوية مناعتهم فى الشتاء

تقوية المناعة، فيتو
تقوية المناعة، فيتو

مع انخفاض درجات حرارة الطقس تضعف مناعة الأطفال كثيرا ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والأمراض المعدية.

وتحرص الأمهات في هذا الطقس على تقوية مناعة الصغار من خلال التغذية السليمة التى تمدهم بالعناصر الغذائية المهمة مما يساعدهم على مقاومة جميع الأمراض.

5 عصائر قدميها لطفلك لتقوية مناعته

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 5 أنواع من العصائر يجب تقديمهم للصغار طوال فصل الشتاء لتقوية مناعتهم، مايساعدهم على مقاومة الأمراض المعدية، ومن هذه العصائر:-

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  • عصير الكيوي
  • عصير الليمون
  • عصير البرتقال
  • عصير الرمان
  • عصير الجوافة

شروط تقديم العصائر الطبيعية للأطفال

وهذه العصائر تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة ما يساعد فى تقوية المناعة، بشرط تقديم هذه العصائر بالعسل أو بالقليل من السكر، ويجب المواظبة على تقديمها، حفاظا على صحة الصغار.

5 عصائر قدميها لطفلك لتقوية مناعته، فيتو 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية فى المدارس

للحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.
     
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نصائح مهمة يجب اتباعها لحماية طفلك من الالتهاب السحائي

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واتباع جميع النصائح السابقة يحمى الطفل من جميع الأمراض المعدية فى المدارس طوال فصل الشتاء، ما يحميهم من العديد من المخاطر.

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5 عصائر عصائر مهمة تقوية المناعة الامراض المعدية الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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