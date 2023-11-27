فوائد العدس الأصفر، يقوى العظام والأسنان والمناعة وينظم السكر بالدم

فوائد العدس الأصفر، العدس الأصفر من البقول الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية واشتهر العدس بأهميته لصحة الكبار والصغار.

وفوائد العدس الأصفر، عديدة ونال شهرة واسعة لاحتوائه على بروتين اللحم فهو يعرف باسم بروتين الغلابة، وينصح به الخبراء.

والعدس الأصفر يعد أكلة المصريين الشهيرة فى فصل الشتاء حيث يمنح الشعور بالدفء ويمد الجسم بالطاقة اللازمة، وبالتالى يزداد الإقبال على تناوله فى فصل الشتاء.

ويقول الدكتور أحمد السيد، أخصائى التغذية العلاجية، إن العدس الأصفر من البقول الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية، وهو يعتبر أكلة مقدسة ومميزة عند المصريين لفوائده العظيمة، ويجب الإكثار من تناوله.

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القيمة الغذائية الموجودة في العدس الأصفر

وأضاف السيد، إن العدس الأصفر له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، مثل البروتينات والألياف والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والنحاس والفسفور والزنك وفيتامين ب وفيتامين أ والكربوهيدرات.

فوائد العدس الاصفر، فيتو

فوائد العدس الأصفر

وتابع بأن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول العدس الأصفر، ومن فوائد العدس الأصفر:

يساعد فى تنظيم نسبة السكر في الدم.

يعزز جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله الوجبة الأفضل طوال الشتاء.

العدس مصدر جيد لكل من النحاس والمغنسيوم والحديد والفوسفور، مما يجعله مقاوم لتكون الخلايا السرطانية، والأفضل لمرضى القلب.

العدس الأصفر بديل اقتصادي اللحوم، حيث يعد وجبة غذائية كاملة، لاحتوائه على نسب عالية من الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم، ولأنه يحتوي على نسب مرتفعة جدا من البروتين، فيمكن اعتباره بديل جيد اللحوم، لذلك فهو الأفضل النباتيين، وكذلك لأصحاب الدخول المتوسطة.

يعمل على علاج الأنيميا، لإحتوائه على الحديد بنسبة عالية.

يقوي الجهاز العصبي والعظام والأسنان.

شوربة العدس تمنح الطاقة والشعور بالدفء

شوربة العدس تمنح الجسم الدفء في البرد القارص، إلى جانب أنه سهل الهضم، وسريع الامتصاص.

العدس الأصفر يحتوي أيضا على نسبة عالية من الألياف، التي تعمل على تنظيم عمل المعدة، كما تزيد من امتصاص الجسم للسكريات، وتقليل امتصاص الكوليسترول.

العدس مصدر غني بالزنك والبروتين، وهي من العناصر الأساسية لنمو الشعر، وهو ليس فقط يجعل شعرك قويا، ولكنه يساعد أيضا في الحفاظ على تألق شعرك، فعليكي بتناول العدس مرتين على الأقل في الأسبوع.

يحتوي على مادة تسمى "البيوتين"، هذه المادة تساعد على حماية الشعر من التقصف والتساقط، ولذلك لابد من تناول العدس ما لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع.

العدس يقضى على الأرق لإحتوائه على حمض الفوليك، الذى يساعد في الاحتفاظ بـ"الشبروتنين" الذى يحقق النوم الهادئ، ويساعد في علاج الأرق.

فئات ممنوعة من تناول العدس الاصفر

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن العدس الاصفر ممنوع على المصابين بالتهاب المرارة أو اضطرابات المعدة والقولون، لأنه يزيد من أعراض هذه الأمراض، ويسبب لهم الغازات.