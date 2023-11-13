فوائد العدس الأصفر لتقوية الجهاز المناعي وتنظيم سكر الدم

فوائد العدس الأصفر، عديدة، فالعدس له قيمة غذائية عالية، وهو نوع من البقوليات التي لها العديد من الفوائد الصحية. فهو مصدر غني بالبروتين والألياف والحديد والزنك وغيرها من العناصر الغذائية المهمة من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.



فوائد العدس الأصفر:

وأكدت مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد العدس الأصفر تعتمد على ما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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تعزيز صحة القلب:

يحتوي العدس الأصفر على الألياف والعديد من المعادن، أهمها الحديد والنحاس، مما تجعله يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الدم. كما أنه يحتوي على البوتاسيوم، والذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.



تقوية جهاز المناعة:

يحتوي العدس الأصفر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، الذي ينتج عن مهاجمة الجذور الحرة، كما أنه يحتوي على الزنك، والذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة.

تنظيم مستوى السكر في الدم:

يحتوي العدس الأصفر على الألياف، والتي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

تحسين الهضم:

يحتوي العدس الأصفر على الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تعزيز صحة العظام:

يحتوي العدس الأصفر على الكالسيوم والفوسفور، والتي تساعد على الحفاظ على صحة العظام.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان:

يحتوي العدس الأصفر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنه يحتوي على حمض الفوليك، والذي يساعد على منع بعض أنواع السرطان.

لإنقاص الوزن

بالإضافة إلى هذه الفوائد، فإن العدس الأصفر من الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا.

يمكن تناول العدس الأصفر بطرق مختلفة، مثل:

الشوربة: يمكن إضافة العدس الأصفر إلى الحساء لإضافة نكهة وقيمة غذائية.

السلطات: يمكن إضافة العدس الأصفر إلى السلطات لإضافة البروتين والألياف.

الفطائر: يمكن استخدام العدس الأصفر في صنع الفطائر اللذيذة.

شوربة العدس

طريقة عمل العدس الاصفر، أرخص وألذ أكلة مصرية

طريقة عمل العدس الأصفر، من الوصفات سريعة التحضير، والعدس الأصفر من الأكلات المصرية القديمة، وتعتبر طريقة عمل العدس الأصفر أكلة الشتاء المفضلة للجميع، لأن العدس الأصفر من الأكلات التي تبعث على الدفء، ولذلك طريقة عمل العدس الاصفر من أنسب الاكلات خلال فصل الشتاء، إلا أن العدس الاصفر من الأكلات التي يفضل تناولها طوال العام، إلى جانب أن العدس الاصفر وجبة قيمتها الغذائية العالية، وكذلك موفرة؛ لأنها وجبة لا تكلف الكثير.

وكل ست بيت تبحث عن أكلة متكاملة العناصر الغذائية، عليها بتعلم طريقة عمل العدس الاصفر، فهو الحل النموذجي لهذه الأيام، فهو وسيلة لمواجهة الغلاء، وكذلك برد الشتاء.

طريقة عمل العدس

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل العدس الاصفر، والتي تؤكد أنها الطريقة التي كانت تطهيها حماتها.

مكونات شوربة العدس الأصفر:

كوبين عدس أصفر مغسول

حبة بصلة متقطعة نصفين

جزرة مقطعة شرائح

حبة طماطم مقطعة نصفين

8 فصوص ثوم

3 معالق كبيرة صلصة طماطم

ربع ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح

5 أكواب مرق دجاج



خطوات عمل العدس الأصفر بالدقة

يوضع العدس والخضروات في قدر على النار.

يضاف المرق ثم يغلى الكل على نار متوسطة إلى أن تنضج المكونات مع بعض.

تطحن الشوربة الناضجة بمطحنة كهربائية ثم تعاد على النار.

في مقلاة على النار يسخن القليل من الزيت، ثم تضاف الصلصة والتوابل ويقلب الكل جيدا.

يضاف هذا المزيج إلى قدر العدس ويقلب الكل جيدا.

. ثم تقدم مع الخبز المحمص بالهنا والشفا