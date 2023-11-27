الإثنين 27 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد المرمرية، مهمة للنساء ولكن يجب تناولها بشروط

فوائد المرمرية، فيتو
فوائد المرمرية، فيتو

فوائد المرمرية، المرمرية من الأعشاب الشهيرة منذ القدم التى كانت تستخدم فى الطب القديم لفوائدها العلاجية العظيمة.

 

وفوائد المرمرية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية واشتهرت بفاعليتها فى تسكين آلام المعدة وكذلك مهمة للنساء ولكن بشروط.

 

أهمية المرمريه وقيمتها الغذائية 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن المرمريه من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها مذاق سكرى مميز ولها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين أ والمنجنيز وفيتامين سي وفيتامين ك هذا بالإضافة إلى البروتينات والألياف والكربوهيدرات.

 

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شروط تناول المرمرية

وأضافت منى، أنه على الرغم من أهمية المرمريه للصحة وقيمتها الغذائية العالية، إلا أنه لا يجوز الإفراط من تناولها لمرضى السكر لأنها تعرضهم لهبوط السكر بالدم بشكل كبير وسريع لذا يجب عند تناولها ضبط جرعات دواء السكر، كما أنها خطر على الحوامل لأنها تزيد من فرص حدوث الإجهاض، كما أنه خطر المرضعات لأنه تقل من إدرار حليب الثدي.

فوائد المرمريه، فيتو

فوائد المرمرية 

وتابعت، أن من فوائد المرمرية التى تدفعنا لتناولها:-

  • تساعد في علاج مشاكل المعدة والقولون.
  • تحارب الالتهابات والتقرحات التى قد تصيب الأطفال.
  • تخفف من حدة أعراض الربو.
  • تساعد في علاج أعراض الحساسية.
  • تساعد في التخلص من مشكلات الكبد.
  • تساعد في علاج آلام الدورة الشهرية.
  • تنظم إفراز الهرمونات بالجسم.
  • تعمل على تخفيف أعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة.
  • تزيد الخصوبة لدى المرأة كما أنها ترفع من معدلات هرمون الاستروجين وبالتالى قد يزيد من حجم الثدى.
  • تعالج تساقط الشعر وتزيد من طوله وكثافته.
  • تساعد فى علاج السيلوليت الذى يؤثر على مظهر الجسم.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالى تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تخفض مستوى السكر بالدم.
  • تخفض مستوى الضغط بالدم.
  • تساعد فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ويخفف من آلام المعدة.
  • تعالج الإمساك لأنها تنظيف القولون وتنظم عملية الهضم وتطرد السموم من الجسم.
  • تحافظ على نضارة البشرة وتعزيز جمالها وتحافظ على شبابها.
  • تساعد في علاج الالتهابات بالجسم.
  • تقوي المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.
  • تعزز القدرات الذهنية وتنشك المخ تترفع معدلات التركيز والذكاء.
  • تحارب الشيخوخة وأعراضها لأنه تعمل على تجديد الخلايا بالجسم.
  • تساعد في الوقاية من الزهايمر.
  • تساعد في الوقاية من جميع الأمراض السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية، وهي تحمي من سرطان الجلد.
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المرمرية فوائد المرمرية أهمية المرمريه وقيمتها الغذائية شروط تناول المرمريه الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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