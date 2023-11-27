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صحة ومرأة

فوائد القرنبيط، يقوي المناعة ويحمي من السرطان

فوائد القرنبيط، فيتو
فوائد القرنبيط، فيتو

فوائد القرنبيط، القرنبيط من الخضراوات الموسمية الشهيرة التى تنتشر فى فصل الشتاء ولها عشاق كثيرون.

وفوائد القرنبيط، عديدة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ويقدم فى مصر بطرق شعبية ومميزة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن القرنبيط من الخضروات المهمة التى يعشقها المصريون كثيرا خاصة في فصل الشتاء، وهى من عائلة الكرنب والبروكلى، ولها قيمة غذائية عالية.

القيمة الغذائية الموجودة في القرنبيط 

وأضاف السيد، إن القرنبيط لها فوائد علاجية عظيمة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب وفيتامين ك ونسبة عالية من الفسفور والبروتينات والكربوهيدرات والألياف، ما يجعله مهما لصحة الكبار والصغار.

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فوائد القرنبيط، فيتو 

فوائد القرنبيط 

وتابع، أن من فوائد القرنبيط:

  • مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الجذور الحرة الضارة والالتهاب،، كما يحتوي على مضادات الأكسدة؛ "الكاروتينويد والفلافونويد"، وهي مضادة للسرطان، ويمكن أن تقلل من خطر العديد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك أمراض القلب.
  • يحتوي على كميات عالية من فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، كما يعزز عمل الجهاز المناعي.
  • القرنبيط منخفض في السعرات الحرارية، فكل كوب منه يحتوي على 25 سعرًا حراريًّا فقط، لذلك يمكنك أن تأكل الكثير منه دون زيادة في الوزن ولأنه مصدر جيد للألياف، فهو يبطئ الهضم ويعزز الشعور بالشبع.
  • والقرنبيط غني بمادة الكولين وهو عنصر غذائي يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على سلامة أغشية الخلايا، وتوليف الحمض النووي ودعم عملية التمثيل الغذائي، ويشارك الكولين أيضا في نمو المخ، وإنتاج الناقلات العصبية، الضرورية لصحة الجهاز العصبي صحي.
  • يمنع تراكم الكوليسترول من التراكم في الكبد.
  • غني بالكالسيوم، وهو متفرد في ذلك بين بقية الخضروات، لذلك فهو هام لتقوية وبناء العظام.
  • غني بفيتامين C وفيتامين K وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه العناصر الثلاثة تعزز الذاكرة وتزيد من معدلات الذكاء.
  • له خصائص مضادة للالتهابات وللحساسية، وذلك لما يحتويه من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومركب قوي يعرف باسم "كايمبفيرول"، الذي يسمح للجسم بمحاربة الالتهابات والحساسية.
  • يحتوي على عنصر الـ"جلوكورافانين"؛ الذي يساعد على إصلاح أنسجة الجلد التالفة وتعزيز صحة الجلد.
  • يحتوي على البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكلاهما من العناصر التي  تحافظ على سلامة الجهاز العصبي.
  • القرنبيط يحتوي على كمية عالية من الألياف، مما يجعله الأفضل للجهاز الهضمي، ويمكنه أن يقلل من خطر العديد من الأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب والسرطان والسكري، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات.
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